ERC exigeix al govern de Castells que finalitzi el pla de mobilitat

La formació republicana de l’Ajuntament d’Igualada ha posat sobre la taula altre vegada la “mancança de planificació de la ciutat d’Igualada”, en paraules del seu portaveu Enric Conill. Des d’ERC volen que no quedi en l’oblit que “Igualada encara té molta feina a fer en matèria de planificació i també en mobilitat” i que la “indiferència de l’alcalde en aquest àmbit denoten un estancament d’idees en el govern”. Conill ha explicat que “constantment veig altres municipis que s’estan posant les piles i transformant la mobilitat interna de la ciutat, més enllà d’asfaltar-les o ampliar voreres”. Des d’Esquerra creuen que les coses podrien fer-se molt millor i d’una forma més eficient i ràpides i lamenten que encara avui Igualada no disposi del pla quan els tràmits el govern els va iniciar fa molts anys. Consideren que “denota una deixadesa total”.

Esquerra Republicana creu que s’hauria de prioritzar la mobilitat activa i dedicar zones més amplies a bicicletes, també que caldria construir més zones per vianants de plataforma única i no només al centre. Asseguren que “el pla hauria de comptar amb un pressupost realment ambiciós, que integri una visió àmplia i amb perspectiva de gènere en matèria de seguretat i inseguretat respecte la mobilitat, on es tinguin en compte les percepcions de les dones i orientar les actuacions a l’eliminació o modificació d’aquells factors que generen pors i inseguretat, i que per tant, limiten la capacitat i la llibertat de moviment de les dones per l’espai públic”.

En valoracions de Conill, “tot això són un llistat d’elements bàsics i indiscutibles que hauria d’incorporar un pla de mobilitat en ple 2022, i no del segle passat, un disseny de ciutat que permeti humanitzar Igualada. Una mobilitat que prioritzi els vianants i les bicicletes, i no pas el vehicle privat, i on la transformació posi les famílies i les persones al centre”.

Des d’Esquerra exigeixen “d’una vegada per totes” que el govern d’Igualada presenti un pla de mobilitat adequat per encarar la ciutat del futur i amb consens amb tots els grups de l’oposició. Finalment, els republicans adverteixen que “la feina s’hauria d’haver fet ja fa molt de temps, i que si el govern actual de Castells continua “sense estar disposat a arremangar-se i arriscar-se”, consideren que “haurà de ser el pròxim alcalde i govern qui assumeixi el repte. I des d’Esquerra Republicana tenim molt clara quina és la feina a fer”.