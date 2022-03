Més de 30 de joves de l’Anoia participen al Grup Mostra Jove

Des del 2019 Mostra Igualada compta amb el Grup Mostra Jove, un espai de trobada d’una trentena de joves d’entre 12 i 20 anys de la comarca de l’Anoia que tenen interès i curiositat per les arts escèniques. L’objectiu d’aquest grup és sobretot enriquir l’experiència dels joves envers el fet escènic i potenciar-ne la participació. Posar-los al centre, oferint-los eines i recursos per a que ampliïn els seus coneixements i bagatge envers les arts escèniques i alhora coneguin en profunditat la Mostra, no només com a festival o esdeveniment sinó també com a fira i plataforma professional. Al llarg de l’any es reuneixen per assistir a diverses funcions teatrals i conversen amb els artistes, a més de realitzar tallers i altres activitats vinculades amb les arts escèniques.

Com a novetat, els dies previs a la Mostra, el grup jove entrarà a les aules de les escoles i instituts d’Igualada per explicar què és la Mostra i recomanar els espectacles adreçats a la seva edat. Durant els dies de la Fira, el Grup Mostra Jove assistirà a diverses obres de la programació, conversarà amb les companyies després de les funcions i compartirà les seves opinions a través de les xarxes socials, al perfil d’Instagram @joveslamostra.

Enguany la presència dels joves també arribarà al sector professional. En el marc de la Mostra PRO Catalan Arts, tindrà lloc una dinàmica de debat innovadora, coneguda com a Teen Kitchen Table, per reflexionar sobre les motivacions dels joves per anar al teatre. Hi participaran diferents membres del Grup Mostra Jove i altres joves de diverses comarques, que en un primer moment conversaran entre ells sobre els interessos a l’hora de visualitzar espectacles d’arts escèniques.

La programació de la Mostra Jove

La memòria històrica, l’adaptació de clàssics, l’explotació dels repartidors a domicili coneguts com a ‘riders’, l’ansietat, l’autoestima, els trastorns alimentaris i la salut mental són algunes de les temàtiques dels nou espectacles per a públic jove que s’exhibiran a la 33a edició de Mostra Igualada.

En el terreny de l’adaptació de clàssics hi destaca Quanta, quanta guerra… de Farrés Brothers i cia, la versió teatral de la novel·la de Mercè Rodoreda i Hanle dels valencians Leamok, una versió lliure del clàssic de Shakespeare adreçada al públic jove on combinen la cultura d’internet, la urbana i la japonesa.

A través d’una barreja d’humor groller, de personatges i de cançons icòniques revolucionàries, la companyia Dúo Fàcil presenta La revolució de les 4 idees, una obra per lluitar contra l’impossible per deixar de ser invisibles on tres repartidors de menjar a domicili decideixen escenificar una farsa que exposa les desigualtats socials.

El risc i la improvisació s’apoderaran de la Plaça de la Creu amb [ The Frame ] d’Eléctrico 28, un exercici dràstic al carrer que proposa plantar-se davant del transcórrer urbà per observar-lo. Els joves pujaran a escena a Intempèrie d’EYE2030 i Téntol, un espectacle multiformat co-creat per joves intèrprets que fabulen un altre futur possible des del cor d’Europa. La companyia basca Marie de Jongh, Premi Nacional d’Arts Escèniques per la Infància i la Joventut 2018, estrenaran a Catalunya en el marc de la Mostra Igualada l’espectacle teatral Ama, una història de super-anti-herois del quotidià.

La programació de la Mostra Jove es completa amb NUA (Radiografia d’un trastorn) de Flyhard Produccions / Sala Flyhard, un espectacle que parla dels trastorns alimentaris i la imposició de la bellesa normativa interpretat per l’actriu Ann Perelló; CR#SH (tothom pot caure) de Cia Mea Culpa, una proposta fresca, humorística i vitalista que pretén explicar la problemàtica de la salut mental als adolescents i Iaia de Mambo Project, una experiència immersiva a partir de testimonis reals de diferents iaies captats en videotrucada.

Mostra Igualada – Fira d’espectacles infantils i juvenils

Mostra Igualada és la Fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Un gran aparador dels millors espectacles per a públic infantil i jove, que aplega milers d’espectadors a la capital de l’Anoia i que té com a objectius nodrir les programacions familiars d’arreu del país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen. Considerada Mercat estratègic de Catalunya, està organitzada per l’Ajuntament d’Igualada i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya. Del 31 de març al 3 d’abril del 2022 se celebrarà la 33a edició.