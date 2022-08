“La Veu és imprescindible per al comerç de l’Anoia”

Entrevista a Enric Casanovas i Sirvent, gerent de 9Abaicles

Soc Enric Casanovas i Sirvent, nascut al Passeig Verdaguer d’Igualada. Als dos anys els pares marxaren a viure a Vilanova del Camí on varen muntar Joguines Angelina. Recordo als dotze o tretze anys estar darrera el taulell. Durant uns anys vaig fer de mecànic, que m’agrada molt, però he acabat de botiguer que encara m’agrada més. Vaig començar amb les bicicletes als 18 anys i en tinc 59. Són 41 anys de no fer altra cosa que aconsellar, vendre i reparar bicicletes i fer ciclisme com a esport.

Sou la botiga d’Igualada que té més bicicletes en stock. Quantes en teniu?

Físicament més de tres-cents models diferents entre la botiga i el magatzem. Però a través de catàleg de marques europees, en tenim milers. La pandèmia que ho ha trastocat tot, va fer que moltes marques no poguessin fabricar i ens vàrem haver d’espavilar per a tenir existències. Ara tenim moltes més marques que abans.

La botiga que teníeu al carrer de Santa Caterina era més gran.

En realitat no perquè ho compartíem amb la joguineria. Aquí al carrer Comarca, 62 hi tenim 120 metres quadrats de botiga i una superfície similar de magatzem on, a més, hi fem les reparacions. És la mida ideal per a treballar en Pere -el meu germà- i jo.

Hi ha molta varietat de preus en bicicletes?

Molta. Tanta que sovint costa triar. Una bicicleta por anar des dels 200 euros als 12 mil. Hom ha de saber què es vol gastar i què en vol fer de la bicicleta. Hi ha qui compra per internet, pensant-se que és més barat, però els hi arriba la bicicleta desmuntada dins d’una caixa i els pot resultar difícil de muntar-la bé. Nosaltres mirem de donar servei, tant d’assessorament per a la compra, com manteniment i reparació. Moltes marques -fins hi tot de cotxes o motos- s’han posat a fabricar bicicletes elèctriques i patinets. Actualment costa discernir entre el que és barat i el que és de baixa qualitat. Hi ha marques que, per a baixar costos, posen frens de plàstic. Fugim d’aquestes barbaritats.

Quines marques teniu?

Sobretot europees, fabricades a Europa. La més antiga que tenim es BH, fabricada a Euskadi, que aposta per la qualitat i el disseny. També tenim Peugeot, KTM, Monty, Torpado…. sempre marques europees de garantia.

Hi ha un auge de la bicicleta elèctrica?

És molt divertida i gent que s’ha cansat dels costos i prohibicions de la moto, es passen a la bicicleta elèctrica, que té moltes prestacions, sobretot les bicicletes de muntanya.

A partir de quina edat és millor bicicleta elèctrica?

Si ets gran i t’agrada fer ruta, pots sortir amb els joves i fer ruta sense problemes. Si vols divertir-te a la muntanya, una elèctrica et farà gaudir a totes les edats, però si ets gran, és imprescindible.

En una bicicleta elèctrica s’ha de pedalar ?

És imprescindible. Els patinets i altres vehicles de mobilitat urbana no necessiten dels pedals, però no tenen consideració ni legislació de bicicleta.

Patinets també en teniu?

Ens hem quedat amb una sola marca, fabricada a Barcelona, molt fiable i que dona una bona garantia post venda.

I bicicleta infantil?

Tenim molta experiència en jogueteria, i nomes toquem bicicleta infantil de molta seguretat.

A Igualada fan falta més carrils bici?

Crec que sí. N’hi ha pocs i alguns estan bastant mal fets.

L’esport de la bicicleta ha evolucionat molt a l’Anoia?

També en l’esport les tendències canvien. Teníem un club de BMX amb 150 corredors. Deien que era una moda passatgera i ara es esport olímpic.

Encara vas en bicicleta?

Cada dia faig dues hores, en elèctrica. Fas esport igualment però és molt més divertit.

Quina és la màxima autonomia d’una bateria?

Depèn de la pujada i del que vulguis pedalar. Jo només engego la bateria a les pujades i allargo molt l’autonomia.

La Veu compleix 40 anys i vosaltres sempre hi heu cregut.

Estem a l’Anoia i servim a l’Anoia. La Veu és un gran vehicle per a arribar als clients anoiencs. Des del 1985 que hi col·laborem tan quan teníem Faro, com ara amb la nova botiga. La Veu és imprescindible per al comerç de l’Anoia.

Ha estat difícil el trànsit de Faro a 9Abacicles?

Al carrer Santa Caterina no anava bé per a aturar els cotxes i carregar les bicicletes i aquí és més fàcil d’accedir-hi i d’aparcar per a entretenir-se mirant les bicicletes. Tots els inicis o re-inicis són difícils, però la gent ens coneix i sap que sempre ens preocupem que el client estigui satisfet.