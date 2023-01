La llibertat de moviment durant el procés part, clau per facilitar-ne el progrés

No existeix una posició ideal per al treball de part, però sí que podem afirmar que les posicions que la dona escull de manera natural durant el procés de part serveixen per alleugerir el dolor de les contraccions i ajuden al progrés del treball de part, facilitant l’encaix del nadó a la pelvis. Precisament per facilitar aquest moviment lliure, la Sala de parts de l’Hospital Universitari d’Igualada s’ha dotat de nous equipaments, com monitors sense fils,i ha implantat noves tècniques, com l’analgèsia walking epidural.

En les darreres setmanes s’han estrenat els nous monitors inalàmbrics, que permeten controlar el benestar dels nadons i les contraccions de les mares amb més llibertat per a les dones i més facilitat pels professionals. Aquests monitors promouen el moviment lliure durant el procés de part, ja que funcionen sense fils i a llarga distància, el que obre un munt de possibilitats: caminant, sobre la pilota i, també, a la dutxa o a la banyera.

Concretament s’han adquirit dos tipus de monitors inalàmbrics. Per una banda tenim els que s’ajusten a la panxa amb les corretges de goma i que, a més, són submergibles, pel que es poden utilitzar a la banyera quan la mare escull aquesta opció per ajudar a dilatar en el context de part natural.

Per altra banda tenim un altre model que consta d’uns adhesius amb una petita bateria que permeten un excel·lent control i monitorització sense cap tipus de corretja. Es mantenen fins a 48 hores i la mare pot fins i tot dutxar-se sense que això suposi cap problema, ja que la bateria és un sistema totalment estanc i segur.

En ambdós casos el monitoratge fetal queda registrat a la història clínica digitalitzada, el que facilita la tasca dels professionals.

Aquesta millora en aparells mèdics permet també millorar l’experiència de part i incrementar la seguretat de tot el procés.

La walking epidural, una analgèsia que facilita el lliure moviment

La walking epidural, coneguda també com a epidural ambulant, és una tècnica anestèsica que serveix per alleujar el dolor durant el part, però sense paralitzar a la mare de cintura cap avall. És a dir, permet que la mare pugui caminar i moure’s, fet que facilita una participació molt més activa en el part però sense percebre dolor, augmentant tant l’autonomia com el grau de satisfacció de les dones.

La tècnica per la realització de la walking epidural és molt similar a l’epidural, però les dosis que s’administren no bloquegen la part motora, permetent a les mares una deambulació còmoda i segura, o la utilització de l’esferodinàmia per realitzar moviments de rotació que ajudin a l’encaixament del nadó i a la millor progressió del part.