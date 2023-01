“Els resultats que aconsegueixis equivaldran en proporció directa a l’esforç que apliques”

Entrevista a Joan Barrero Campos, responsable de SEUR Plataforma d’Igualada

Tinc 41 anys. Soc de Sant Cugat del Vallès, però fa 12 anys que visc a Igualada. Tinc una enginyeria de xarxes de Microsoft i un grau de Química. Actualment, treballo com a responsable de la Plataforma de SEUR Igualada.

Des de quan ets el responsable de les oficines d’Igualada?

Soc responsable de la Plataforma d’Igualada des de fa 2 anys

La digitalització ha modificat molt la majoria de les feines. Com us ha afectat a vosaltres?

La digitalització ha suposat tota una transformació molt positiva al nostre sector. A SEUR sempre apostem per aplicar la darrera tecnologia i innovació als nostres processos, perquè és part de l’essència de la companyia, i també perquè ajuda a aconseguir una operativitat més sostenible amb el medi ambient, cosa clau per a nosaltres.De fet, els nostres transportistes ja no utilitzen paper, van equipats amb unes PDA que els donen tots els detalls per poder realitzar les entregues o les recollides amb la màxima efectivitat, de manera àgil i ràpida, a més d’oferir la màxima garantia i comoditat .Amb l’entrada dels sistemes digitals s’ha facilitat també la feina dels nostres equips d’ATC, ja que poden gestionar i fer seguiments en temps real i saber amb exactitud la localització de les expedicions. Addicionalment, per als nostres clients comptem amb la plataforma SEUR PRO, que és un programa en línia que serveix de simulador per calcular per endavant el cost d’un enviament, demanar recollides i enviaments, i poder conèixer a cada moment l’estat dels seus enviaments, des de saber si estan en repartiment, si hi ha incidències o estan lliurats. En aquest darrer cas, es pot descarregar l’albarà signat pel client.

Quines solucions teniu per l’e-commerce?

L’ecommerce sens dubte ha revolucionat el negoci del transport, en concret l’àmbit “d’última milla”. Comptem amb l’eina Predict, que és una solució que permet al destinatari del paquet modificar dates i hores de lliurament planificades per SEUR per adaptar-les a les seves necessitats. A més, el client també rep un avís via correu electrònic o SMS que envia notificacions com, per exemple, de recepció del paquet.També comptem amb mòduls compatibles per a plataformes digitals de compravenda com ara Shopify o PrestaShop, entre d’altres, i amb una xarxa Pickup de més de 4.000 punts, entre botigues de conveniència i lockers, que són una solució flexible “d’última milla” que s’adapta a les necessitats dels consumidors, però que també és amable amb el medi ambient, ja que disminuïm desplaçaments i, per tant, emissions de CO2.

A més dels enviaments nacionals, feu internacional. A qualsevol país del món? Sempre amb xarxa pròpia o teniu associats?

Des de SEUR, amb el suport de DPDgroup, grup a què pertanyem, lliurem a tots els països del món, però on som més competitius és en els enviaments a Europa, ja que els realitzem amb la xarxa pròpia de DPDgroup. A la resta del planeta sí que hi ha alguns països on ho fem amb empreses associades.

Què enteneu per opcions multiservei?

Les opcions multiservei permeten contractar una tarifa o una altra depenent del tipus de mercaderia i la destinació final. Actualment, tenim tarifes per a B2B i B2C. En aquesta darrera, comptem amb la modalitat de recollida per part dels clients en un dels 4.000 punts de la xarxa Pickup, entre botigues de conveniència i lockers. També tenim serveis específics per a documentació, de transport a temperatura controlada amb SEUR fred, Classic (servei per a Europa per via terrestre), Netex (servei per a Europa per via terrestre per a embalums de +32 kg o multibult) i Courier (servei aeri per tot el món).

Què és SEUR fred?

SEUR fred és un dels serveis insígnia de la companyia. Primer, perquè va ser un servei pioner que es va posar en marxa el 2002, i segon, perquè és una solució que permet fer el transport urgent d’aliments frescos a temperatura controlada (entre 2 i 8 graus) per garantir no trencar la cadena de fred, amb entrega al dia següent abans de les 13:30 hores.Per potenciar SEUR fred, la companyia va realitzar una inversió de més d’un milió d’euros a posar en marxa un sistema innovador, basat a Internet of Things (IoT), amb el qual es garanteix la traçabilitat de la temperatura en temps real des del moment de la recollida fins al lliurament.Actualment, donem servei amb aquesta solució a tot el territori nacional menys a les Illes Canàries, i també donem servei a Portugal i França.

Com us ho feu per a mantenir la cadena del fred? Amb quant de temps us comprometeu que arribaran? Teniu molta demanda?

Amb l’explosió de l’e-commerce durant la pandèmia, aquest servei ha experimentat un creixement significatiu en els darrers dos anys. Fem una mitjana de 6.000 expedicions diàries, comptem amb 300 vehicles de fred, i cada cop tenim més demanda d’aquest servei.Per fer possible tota aquesta operativa, tenim neveres homologades amb l’objectiu que no es trenqui la cadena de fred, cosa fonamental i imprescindible en aquest servei, tant per a lliuraments com per a recollides.Com deia, dins de la península ibèrica, oferim el lliurament l’endemà entre les 10 hi les 13:30 h. Els enviaments en fred a Portugal, Balears i França són a 48 h.

I el Shop2Shp? I la botiga SEUR pickup?

El servei Shop2Shop és una eina que vam llençar l’any passat i que cada cop és més demanada, que es va dissenyar per fer més còmoda l’experiència d’usuari, ja que el servei es pot contractar fàcilment des d’entorns mòbils o la web. El funcionament és senzill: des de la web o el mòbil es pot calcular el preu del cost de deixar un paquet en un punt de la xarxa Pickup de SEUR perquè s’enviï a un altre on el recollirà el destinatari.I és que la xarxa Pickup, número 1 a Europa, compta amb més de 4.000 punts, entre botigues de conveniència i lockers a Espanya, que se sumen als més de 60.000 a tot Europa gràcies a DPDgroup. En aquests punts és on existeix l’opció de fer aquest enviament a un punt Pickup escollit pel client i en els quals el destinatari d’aquest paquet té 10 dies per recollir-lo quan més li convingui. Amb això, estalviem possibles desplaçaments fallits i alhora rebaixem un 63% les nostres emissions en CO2. associades a aquest tipus de serveis “d’última milla”, com ara l’e-commerce.Aquest servei també prescindeix de l’ús de paper, cosa que el fa més sostenible, perquè no cal imprimir etiqueta. Únicament cal que es mostri el codi QR i amb això n’hi hauria prou, i un cop lliurat al client, arriba un mail d’avís de lliurament.

Hi ha un tema que preocupa molt que és la sostenibilitat mediambiental. Com tracteu el tema dels combustibles?

A SEUR estem plenament compromesos amb la protecció del planeta. El nostre objectiu és convertir-nos en la companyia més sostenible del sector i per això hem adquirit 300 vehicles 100% elèctrics per donar capil·laritat sostenible a tota la Península. A més, els arrossegaments amb vehicles pesants es fan majoritàriament amb flotes GLP.

I el repartiment de “darrer quilòmetre”

A SEUR volem ser la companyia més sostenible del sector i per això tenim un gran compromís amb la reducció de la nostra petjada de carboni. En aquest camí, la meta és que el 2028 el 80% dels nostres vehicles siguin sostenibles a nivell de la xarxa de DPDgroup.A més, per al 2025, SEUR treballa en un repartiment amb vehicles de baixes emissions a 64 ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants, una acció que tindrà un impacte directe en 17 milions d’habitants a tot el territori nacional.

Us afecta molt la normativa que endeguen els ajuntaments quant a horaris, zones restringides, etc.

Les normatives ens afecten, però les complim sempre. En el nostre cas, fem repartiments durant tot el dia, no només al matí, que és una franja horària on es permet transitar a hores fixades en certes zones de més activitat.També tenim descàrrega de camió al migdia amb més volum de mercaderia, i de vegades és més complicat fer els lliuraments, sobretot, pel centre d’Igualada, on hi ha polítiques de pas de vehicles molt més restrictives. En cas d’haver de transitar per aquesta àrea, necessitem fer una petició amb una durada màxima de 24 hores, cosa que en algunes ocasions no és possible fer-ho diàriament.Així mateix, nosaltres lliurem i recollim sobres, paquets de totes les mides i palets. En aquest darrer cas és molt complicat poder fer el lliurament o recollida si no es permet accedir al punt.

Teniu repartidors autònoms que treballen per a vosaltres?

Sí. La gran majoria de la nostra plantilla són repartidors autònoms que tenen assignada la ruta fixa diària.

Teniu diferents tarifes. Amb quins criteris es fan a banda de la distància. Per urgència, clients habituals, clients d’alta facturació?

A SEUR tenim la capacitat de realitzar tarifes a mida per a cada client segons les seves necessitats, encara que el volum d’enviaments anual previst és el criteri principal, sempre es poden personalitzar al màxim.

Suposo que cada Nadal aneu desbordats de comandes. El món de le venda online està en auge. De quins percentatges d’augment estem parlant ens els darrers anys? Us hi noteu amb les campanyes comercials del Black Friday, Nadal, dia del pare, de la mare, etc… ?

Tenim una antiguitat de 81 anys i comptem amb una gran experiència en aquest àmbit. Treballem d’acord amb previsions i ens anticipem als pics ampliant la plantilla abans de començar la nostra temporada alta, des de mitjans de novembre a mitjans de gener.En aquest sentit, per controlar millor el flux d’enviaments en dates assenyalades d’alta demanda com Black Friday o Nadal, hem desenvolupat a SEUR una solució basada en l’aplicació de tècniques de Big Data i Machine Learning que ens permeten fer previsions de producció. Cosa que complementem amb la nostra eina Piperlab, que també ens permet realitzar previsions utilitzant dades internes i externes per ajustar l’operativa a les variacions de volums previstes a les campanyes més importants de l’any o a les variacions que es poden donar entre els dies de la setmana derivats dels hàbits de consum en línia dels clients.