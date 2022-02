La Llacuna aprova el nou Pla Local de Joventut

L’Ajuntament de La Llacuna ha aprovat per Ple Municipal el nou Pla Local de Joventut 2022-2025, eina que defineix, coordina i impulsa la planificació estratègica de les polítiques de joventut al municipi per als propers 4 anys. El Pla anterior finalitzava el 2020 i es va prorrogar un any a causa de la situació de pandèmia i la impossibilitat de dur a terme els processos participatius necessaris per abordar l’elaboració del nou Pla.

Un Pla Local de Joventut no s’entén sense l’anàlisi de la realitat juvenil i la construcció col·lectiva per mitjà de la participació i implicació de les persones joves, a més de comptar amb la col·laboració d’altres agents de la població. És per això que durant el primer trimestre del 2021 es va llençar una enquesta per recollir les inquietuds i necessitats detectades per part de les persones joves d’entre 12 i 29 anys.

Un cop recollits i analitzats els resultats de l’enquesta es va obrir el diàleg amb les joves del municipi per establir la línia de prioritats en aquelles demandes més compartides per part del jovent de La Llacuna. Així doncs, a través de la Comissió Jove es va dur a terme un procés participatiu que, a banda de recollir les necessitats i inquietuds, va desembocar en l’obertura del local de joves a finals de 2021. Comptar amb un espai propi era la principal demanda entre els i les joves participants tant a l’enquesta com en la Comissió Jove.

El nou Pla Local s’ha enfocat a detectar les principals necessitats per elaborar una proposta assumible, realitzable i eficient que tingui en compte tant les fortaleses com les limitacions com a poble. És per això que l’objectiu general és esdevenir un servei de referència i la porta d’entrada per a les demandes, interessos i necessitats de les persones joves de La Llacuna.

S’han plantejat 4 eixos per als pròxims quatre anys en matèria de joventut; participació, formació, ocupació i comunicació. De cada un d’ells desprenen les actuacions específiques que permeten treballar de forma concreta i directa amb els i les joves.

Actualment, es parteix d’un context de pandèmia que ha aturat o fet disminuir molts dels serveis i activitats per als i les joves, a més d’una situació socioeconòmica constantment canviant. Per això el Pla Local de Joventut és tan rellevant com a eina per consolidar un servei que doni resposta als reptes actuals, tenint sempre en compte les necessitats del jovent i adaptant-se a cada moment.