Junts per Igualada critica els pressupostos de la Generalitat

Junts per Igualada afirma que amb els pressupostos de la Generalitat 2023, la ciutat i la comarca “perden una nova oportunitat per a millorar l’educació dels nostres joves, la competitivitat de les nostres empreses i la qualitat de vida dels ciutadans”. Així ho ha afirmat Carlota Carner, secretaria de Junts per Igualada, ja que “aquests pressupostos no han inclòs tres projectes de cabdal importància per al futur d’Igualada i de l’Anoia: l’ampliació de l’institut Milà i Fontanals; la construcció del nou Cap Urbà i l’acabar amb el rescabalament de la subestació d’Endesa. No sabem si és per desconnexió de la realitat o per manca de visió però els comptes no hi destinen ni un euro”.

Malgrat que no s’inclouen projectes, Carlota Carner ha valorat positivament que els pressupostos destinin inversions a Igualada i a la comarca: “Només faltaria que els pressupostos de la Generalitat no incloguessin inversions per a l’Anoia”, però ha volgut deixar clar que “la majoria de projectes inclosos són projectes que ja s’estan executant o que ja fa anys que estan en marxa i que van ser aprovats al seu dia per anteriors executius”.

Per això ha advertit que “la proximitat d’unes eleccions municipals no dona carta blanca per a poder atribuir-se mèrits d’altres; distorsionar la realitat en benefici propi; o per a insinuar que les inversions incloses als pressupost s’executaran en funció del color polític dels ajuntaments”. Junts per Igualada considera que “la candidata Vergés fa grans titulars d’inversions i se les apropia quan, simplement amb aquests pressupostos es dona continuïtat a projectes treballats des de fa temps amb la Generalitat.” I en canvi no parla d’apostes clares de futur que la ciutat necessita.