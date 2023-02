Francisco Guisado repetirà com a candidat a l’alcaldia pel PSC a Òdena

El passat dilluns dia 6 de febrer, l’Agrupació del PSC Òdena va escollir a Francisco Guisado candidat del PSC Òdena- Òdena Progrés a l’alcaldia.

En l’Assemblea, amb més d’una vintena de militants i simpatitzants presents, Guisado va manifestar la seva predisposició i voluntat de seguir liderant la candidatura i va ser escollit candidat per unanimitat. Comptarà amb el suport de l’equip actual, si bé aquest té la voluntat de treballar per ampliar-lo.

Així doncs, el grup municipal es troba elaborant un nou projecte per presentar-se a les eleccions amb una idea clara, “fer un nou planejament municipal que desenvolupi un model de municipi divers, inclusiu i acollidor, amb oportunitats per tothom, un lloc on poder estudiar, treballar i viure”. Seguint aquestes línies, expliquen, el grup municipal espera poder elaborar un programa “rigorós” al qual els veïns i veïnes d’Òdena puguin dipositar la seva confiança en els propers comicis de maig.