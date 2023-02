Fa pocs minuts l’Observatori de Pujalt compartia al seu perfil de Twitter les primeres imatges de la neu al municipi. Tanmateix, hi ha altres poblacions de l’Alta Anoia on també està nevant com és el cas de Calaf o Calonge de Segarra -tot i que de manera lleu-. Les temperatures en aquests municipis són de -0 i 1 grau a hores d’ara i s’espera que baixin fins a -3 o -4 graus durant aquesta nit. La neu ve acompanyada per fortes ratxes de vent. A altes pobles com el Bruc, la Panadella o Santa Coloma de Queralt la neu també ha arribat.

Va nevant a Pujalt (750m) amb vent. Comença a emblanquinar superfícies més fredes. Temperatura de +0,6°C pic.twitter.com/aBkfFLXCCX — Observatori de Pujalt (@Observatori) February 7, 2023

Activat el pla Neucat per la previsió de nevades

Des d’ahir dilluns es va activar el pla Neucat per la previsió de nevades en diverses comarques, entre elles la Catalunya Central. Tot i que la Conca d’Òdena, de moment, no té previsió de nevades, s’esperen pluges d’alta intensitat durant tot el que queda de dia, demà, dimecres i demà passat.