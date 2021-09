Jorba s’adhereix a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà

L’Ajuntament de Jorba ha aprovat l’adhesió a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), en la qual estarà representat per l’alcalde David Sànchez. L’AMTU té com a finalitat principal contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general, a partir de l’optimització dels recursos disponibles, l’assessoria tècnica als associats, l’acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels seus interessos davant de les administracions i organismes que intervenen i col·laboren en la matèria.

L’AMTU te fins ara 118 entitats associades: 110 ajuntaments, 1 Entitat Municipal Descentralitzada i 7 Consells Comarcals, amb una població representada de 2,4 milions d’habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 47 milions cada any. Pel que fa l’Anoia, ja en formen part el Consell Comarcal de l’Anoia i els ajuntaments de Castellolí, Igualada, Masquefa, Piera, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt i Carme.

Un exemple dels projectes en què treballa l’AMTU es podrà veure aquest setembre a l’Anoia. Amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i l’Ajuntament de Castellolí posaran en marxa, juntament amb SEAT:CODE i Circuit Parcmotor Castellolí, el projecte MOBICO (Mobilitat-Intel·ligent-Conca d’Òdena) de mobilitat intel·ligent en zones periurbanes per provar el funcionament del vehicle compartit o propostes de mobilitat intel·ligent compartides que ja funcionen a les grans ciutats.