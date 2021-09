Acord entre Masats i Buff per potenciar el transport a demanda

MasatsTG Dx i Original Buff S.A. han signat un acord de col·laboració per seguir potenciant l’ús de les noves línies de transport a la demanda TAD 1 i TAD 2, que milloren la connexió en autobús entre el polígon Les Comes i els nuclis urbans d’Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova de Camí. El servei, operat per MasatsTG Dx i que compta amb el suport i l’impuls de les administracions i del teixit empresarial de la zona, busca descongestionar el polígon de vehicles privats i oferir una alternativa sostenible per arribar-hi a les 4.000 persones que hi treballen. Les dues línies s’emmarquen dins el projecte Clic.cat impulsat per la Generalitat de Catalunya.

Gràcies a aquest acord, Original Buff S.A. oferirà a les seves persones treballadores la possibilitat d’utilitzar les línies de transport a la demanda i assumirà la totalitat del cost del bitllet com a part dels beneficis socials de l’empresa.

D’aquesta manera, Original Buff, S.A. i MasatsTG Dx reafirmen els seus compromisos amb la comunitat local i el medi ambient, apostant per promocionar el transport a la demanda. De fet, es tracta d’un sistema de mobilitat intel·ligent, àgil i sostenible, ja que el servei només s’activa quan una persona el requereix amb reserva prèvia a través de l’app ElMeuBus Dx (iOs i Android) o de la plataforma web www.lescomes.elmeubus.com.

Durant l’acte de signatura de l’acord, Carme Pros, CEO de MasatsTG Dx, ha agraït a Original Buff S.A. el seu suport per impulsar el servei al Polígon Les Comes d’Igualada. Així mateix, ha destacat que el futur dels mitjans de transport va en aquesta línia i que cal que les empreses i institucions públiques recolzin iniciatives com aquestes per tal que la ciutadania faci un canvi d’hàbits i aposti pel transport públic per desplaçar-se.

Per la seva banda, Almudena Cara, People Manager d’Original Buff S.A., ha posat de manifest la necessitat d’un mitjà de transport que arribés al Polígon Les Comes i ha celebrat que MasatsTG Dx ho hagi fet impulsant un servei sostenible i a la demanda dels usuaris. “El nou servei va acord amb els nostres valors i filosofia i és per això que volem oferir-lo de manera totalment gratuïta a totes les persones treballadores de Buff -ha assegurat-. Un pas que esperem que les animi a deixar el cotxe a casa i descongestionar així el polígon de cotxes privats”, ha afegit.