“Klimt, l’experiència immersiva”, una del tot imperdible “súper” exposició

Un cop més Ideal Centre d’Arts Digitals de Barcelona, des del mes d’abril et segueix convidant a unes insòlites i admirables exposicions, unes fantàstiques experiències creuades entre el món de l’art i de l’audiovisual de caràcter immersiu. Així, la tercera producció de gran format, a través d’un colossal espectacle digital, et convoca a un fascinant recorregut centrat -aquesta vegada- en l’obra de l’icònic artista vienès, Gustav Klimt. Això és, només la llum i la fotografia han estat capaços de transformar un ampli espai físic en una mostra visual que, realment, s’apodera de les parets i abraça tot el teu envoltant mitjançant diferents eines interactives (lents, un important nombre de projectors, auriculars de realitat virtual hiperrealistes) jugant a una interacció entre tu i les imatges a fi que et trobis dins del cor de la pintura i de les pròpies arquitectures dels edificis que Klimt va decorar. Realment, servint-se de les més universals obres d’aquest significat renovador i creador d’art, l’exposició és una pertinent invitació a una nova manera de viure l’art o, millor dit, d’experimentar l’art; atès que cada figuració, cada detall pictòric d’aquestes obres mestres pren vida d’una forma summament sorprenent gràcies a les tecnologies que recreen pantalles animades i en moviment.

Després d’una puntual introducció al context històric en el qual està inserida la pròpia exposició, de seguida et situes en l’abast del Modernisme tant a la capital austríaca com a la capital catalana. Seguidament, la sala immersiva es proposa com el més gran reclam per a la recreació de la vida i l’obra de Klimt. Una experiència submergida dins d’aquestes mateixes pintures, com si d’una invitació a una dansa es tractés; proposant-te una vivència multisensorial abraçada a l’estil inconfusible de les pintures de Klimt, en el seu bressar entre l’estètica modernista i la mirada a unes dones d’unes incipients conviccions feministes. Val a dir, de retruc, que les dones de l’alta burgesia vienesa van ser la major font d’inspiració d’aquest artista, una casuística que va convertir-lo en un dels pintors retratistes més cotitzats de la seva època.

I, al capdavall, el resultat d’aquesta mostra: un èxit aclaparador a propòsit d’una coproducció amb l’estudi belga Exhibition Hub, que es va estrenar simultàniament a la Galerie Horta, de Brussel·les, i al Centre Ideal, en un espai que permet gaudir de projeccions de 360°, en 1000 metres quadrats de pantalla mitjançant aquesta experiència visual d’immersió que esdevé tot un reclam per a descobrir –en una producció de no més de mitja hora- l’estreta relació entre les obres de l’època daurada de Klimt, com: “El petó” i “L’arbre de la vida”, entre d’altres, amb l’univers de l’arquitectura, especialment en aquelles actuacions en què va intervenir en la decoració de notables edificis de la seva estimada Viena. Això fa que la capital austríaca guanyi un especial protagonisme en tota aquesta producció immersiva de gran format; oferint-te la possibilitat de viure en primera persona l’evolució de l’obra genuïna i incomparable d’aquest emblemàtic artista, impulsor del moviment estètic de “La Secessió”; que, endemés va convertir-se –durant llargues dècades del segle XX- en tot un referent de l’estètica i de la moda més enllà dels confins de seu país.

Aquest mes de setembre, amb més de 100.000 visitants, aquesta extraordinària exposició es prorroga fins al 17 de novembre.