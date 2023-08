Ja es poden demanar els ajuts municipals per estudiar graus i postgraus

L’Ajuntament d’Igualada ja ha obert les sol·licituds per a dues convocatòries adreçades a estudiants superiors; els Premis d’Excel·lència, adreçats a estudiants de Selectivitat, BatxiBAC, Cicles Formatius de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny, i de Grau Universitari; i les Subvencions per cursar estudis de Grau i Postgrau universitaris.

La regidora de Joventut i Universitats, Carlota Carner, ha posat en valor la voluntat d’aquests ajuts que “pretenen valorar l’esforç dels i les estudiants de la ciutat i reconèixer la seva bona trajectòria formativa i el seu talent i constància que els han permès assolir un resultats acadèmics destacats”.

Els Premis d’Excel·lència s’adrecen a estudiants de la ciutat que hagin obtingut les millors qualificacions a la fase general de les Proves d’Accés a la Universitat (Selectivitat) o que hagin finalitzat els estudis de BatxiBAC, de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny o de Grau Universitari amb notes més destacades.

Per optar-hi, caldrà acreditar una qualificació mínima de 8,5 punts a la fase general de la prova de Selectivitat; una nota mínima de 9 a la qualificació UNED que acredita la nota d’accés a les universitats de l’estat per a BatxiBAC o una nota mitjana mínima de 8 punts en la nota mitjana al finalitzar els estudis de cicles formatius de Grau Mitjà, de Grau Superior o de Grau Universitari.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 20 de setembre.

A la convocatòria de Subvencions per cursar estudis de grau i postgrau universitari, hi poden optar els i les estudiants que hagin aprovat un mínim de 30 crèdits en el curs universitari 2022/2023. S’estableixen dues categories segons els crèdits aprovats en aquest curs acadèmic:

Entre 30 i 59 crèdits aprovats (categoria A)

Més de 59 crèdits aprovats (categoria B)

I dins de cadascuna d’aquestes dues categories, s’estableixen tres trams diferents en funció d’haver gaudit de bonificació en la matrícula per als estudis universitaris del curs acadèmic 2022/2023 com a conseqüència de l’obtenció de la beca Equitat o de la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

1) Tram general: els qui NO han sol·licitat o NO han obtingut cap bonificació de la matrícula per als estudis del curs 2022/2023.

2) Tram intermedi: Per a persones estudiants que han obtingut una bonificació de la matrícula per als estudis del curs 2022/2023 en un percentatge inferior al 80 per cent del seu import.

3) Tram alt: Per a persones estudiants que han obtingut una bonificació de la matrícula del curs 2022/2023 en un percentatge igual o superior al 80 per cent del seu import.

Pel que fa als imports dels ajuts, les bases estableixen que, dins de cada categoria, es prorratejarà la dotació pressupostària d’aquest ajuts entre tots els/les estudiants que compleixin els requisits, però els del tram alt rebran un import un 25% superior a l’import que rebin els del tram general, i els dels tram intermedi rebran un import un 15% superior a l’import que rebin els del tram general.

A més, els/les estudiants de la categoria A percebran el cinquanta per cent de l’import que percebin els/les de la categoria B, tenint en compte en cada cas el tram que correspongui.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 30 de setembre.

Per optar a qualsevol de les dues convocatòries és necessari estar donat d’alta del Padró Municipal d’habitants des de sis mesos abans, a comptar des de l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

El procediment de tramitació es farà, preferentment, de forma telemàtica, des de l’apartat e-tràmits del web municipal (tramits.igualada.cat), on es podran consultar les bases i la documentació a presentar.