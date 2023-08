Teatre en família amb els nous espectacles de la Casa del Teatre Nu

La programació torna al Teatre Nu amb dos espectacles familiars; un de circ i acrobàcia i un altre de titelles.

Així, dissabte a les cinc de la tarda, la companyia Bragakadavra oferirà “Caída libre para personas con vértigo”. Aquest projecte ens parla de la caiguda en totes les seves formes, tant física com psicològica. Dues acròbates amb tocs clownescs transiten per diferents estats que, amb la premisa principal de caure, vivencien conflictes on el quotidià esdevé absurd. Juguem amb la contradicció, els extrems, repeticions, caigudes infinites i bucles acrobàtics que ens tenen al límit de la gran caiguda imminent. Caure és el conflicte, la nostra manera d’expressar quelcom més profund que ens pesa i ens fa desequilibrar-nos. Es crea un diàleg entre les dues on tenir cura de l’altre és essencial i a la vegada, en moltes ocasions, ens desborda i no sabem com fer-ho. Quin és el meu límit? Fins on puc atendre a l’altre sense desatendre’m a mi?

Diumenge doble sessió a les 11 h i a les 12:30 h de la companyia, arribada del País Valencia, El Ball de Sant Vito, que ens portarà el seu espectacle de titelles Gori Gori. En Mingo estima molt el seu iaio, li agrada anar a casa seva i estar amb ell. Però un dia va a visitar-lo i el iaio ja no hi és. Així comença un viatge fantàstic a través de les emocions, on en Mingo volarà pel cel, gratarà en les profunditats de la terra i s’enfrontarà a personatges terribles per comprendre el sentit de la mort… i el de la vida.

Les entrades es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet a la web: https://entradium.com/es/organizers/la-casa-del-teatre-nu.