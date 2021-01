Igualada destina de 164.000 euros en ajuts a ensenyament

El Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada ha destinat prop de 164.000 en ajuts destinats a famílies igualadines. Es concret, s’han destinat 60.993,24 euros a ajuts menjador per a infantil i primària i 17.372 per a escoles bressol; 8.120 euros a ajuts de material per a alumnes d’infantil; 26.952 euros a ajuts per a llibres, tant per a primària com a per a secundària, i 10.890 euros a ajuts a l’escolarització per a les llars d’infants. Aquests ajuts se sumen als que ja atorga l’Ajuntament des de Serveis Socials a les famílies més vulnerables, a les quals es fa un seguiment constant.

D’altre banda, l’Ajuntament d’Igualada ja fa uns anys que va posar en marxa el projecte d’ajuts als centres educatius que treballaven per a la reutilització dels llibres. Aquest any un total d’onze centres s’han acollit al projecte, fet que s’ha traduït en una inversió de 39.200 euros per part del Departament d’Ensenyament. “Volem seguir ajudant els centres educatius que treballin el projecte de reutilització de llibres perquè això suposa no només estalvi econòmic per a les famílies, sinó també una millora en la sostenibilitat”, tal i com ha explicat la regidora Patrícia Illa.