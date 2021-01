Es remodela el Centre Cívic del Pla d’Òdena perquè sigui més polivalent

L’Ajuntament d’Òdena, aprofitant aquests mesos en què malauradament no es pot acollir activitat presencial a causa de la Covid-19, ha remodelat el Centre Cívic del Pla d’Òdena per aconseguir que sigui més polivalent, social i lúdic, s’adapti millor a les mesures dictades per les autoritats sanitàries, com la distancia social o la limitació d’aforament i perquè segueixi sent un lloc de referència al nucli. S’ha volgut optimitzar aquest equipament, ja que actualment disposava de moltes sales, però molt petites.

Pel que fa a les remodelacions, ara el Centre Cívic compta amb una sala polivalent amb un gran espai de 41,60 m2 on s’hi podran dur a terme les activitats de telecentre, de cosir i cantar i de reforç escolar, així com xerrades, formacions, activitats culturals municipals o reunions d’entitats, entre d’altres. La remodelació de la sala s’ha aprofitat per fer-hi millores, com pintar la sala, la porta i les taules, adaptar la taula dels ordinadors, substituir les llums per unes de baix consum i la compra i instal·lació de quadres i d’un rellotge.

La remodelació també ha servit per reubicar a la planta baixa l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per tal que sigui més fàcil de trobar-la i d’accedir-hi. Per aconseguir-ho, la brigada municipal va construir una estança al vestíbul de la planta inferior, que s’ha convertit així en punt de referència de l’equipament. Al vestíbul també s’hi han substituït els llums per uns de baix consum, s’han pintat les parets i s’hi ha afegit decoració, suros i un rellotge.

A la sala d’actes s’ha tancat l’accés a l’altell amb una estructura de vidre laminat per tal d’aconseguir que els dos espais quedin aïllats. D’altra banda, també s’han pintat columnes i portes, s’han canviat les faldilles de l’escenari, s’han substituït els llums per LED de baix consum i s’han substituït focus, entre altres millores.

L’equipament seguirà sent un espai polivalent de trobada intergeneracional i amable, que oferirà tallers, xerrades i activitats organitzades tant des de l’Ajuntament com des de les entitats del poble. El Centre cívic compta amb el casal d’avis, on duen a terme les seves activitats i també participen en diferents cursos municipals, esportius i culturals que s’imparteixen. També hi ha un telecentre al matí i un espai jove a la tarda, un espai de reforç escolar i un de joc infantil. L’Ajuntament estudia la possibilitat que s’hi puguin fer més activitats, que hi hagi més moviment de persones i més relacions socials a l’equipament.