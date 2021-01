… I les activitats extraescolars?

Iniciem el nou any amb tantes o més incerteses de les que finalitzàvem l’anterior. Segur que tots nosaltres hem pensat o desitjat (encara que sigui mentalment) que aquest any serà millor que el darrer any 2020. No obstant, el cert és que els contagis es disparen, les defuncions segueixen incrementant, i el ritme de vacunacions creix lentament.

A més, la incidència acumulada per cada 100.000 habitants, arriba a xifres molt preocupants en moltes poblacions. Pel que fa a les proves PCR o d’antígens, el percentatge de positives, s’ha gairebé doblat, i ha passat del 6% al 10%, quan el que recomana l’OMS és que estigui per sota del 5%.

Val a dir que tot el col·lectiu que ens dediquem a realitzar activitats extraescolars (ja siguin idiomes esports, dansa, música o qualsevol altra), seguim en una situació d’incertesa permanent, a causa d’aquest excés d’improvisació que hi ha per part de les autoritats competents. Seria desitjable una gestió una mica més diligent i responsable per part de tots ells, ja que les activitats privades i no reglades es consideren no essencials.

No es tracta de cercar culpables entre nosaltres, sinó simplement de ser conscients de la situació en la qual ens trobem, i adaptar-nos a les mesures que ens imposen encara que no les trobem ni justes ni coherents, tenint en compte que les empreses de formació privada no depenen del departament d’Educació, sinó del departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Davant la incertesa que se’ns acosta durant els propers mesos, cal seguir mantenint el nostre compromís i professionalitat amb tot allò que oferim en forma de servei, ja sigui lingüístic, esportiu o cultural. Com a societat, no podem permetre que la formació dels nostres joves, i l’aprenentatge dels nostres adults, es vegi alterat per la covid-19.

No hi ha dubte que a mesura que la vacunació avanci, les mesures restrictives s’aniran relaxant progressivament en tots els àmbits, i en el nostre cas, ens permetrà recuperar els nivells de presencialitat que tant trobem a faltar estudiants i professors.

És més que evident que els missatges contradictoris que ens arriben per part de determinades administracions, no contribueixen a calmar els ànims del nostre col·lectiu. Malgrat això, no ens queda altra que mantenir-nos ferms en el nostre compromís professional, i assegurar-nos que els serveis que es poden oferir de forma online als nostres alumnes, estiguin a l’alçada del que ells esperen, i es vegin alterats el mínim possible. Això sí que depèn de nosaltres!