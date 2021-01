Dotze morts per coronavirus a l’Hospital en els darrers set dies

Després d’arribar al que sembla el pic de pressió assistencial a l’Hospital Universitari d’Igualada la setmana passada, les xifres han millorat lleugerament aquesta pel que fa al número d’ingressats. Així doncs, aquest dimecres hi ha 66 persones ingressades per coronavirus al centre anoienc, quan fa set dies n’eren 74. Això vol dir que actualment hi ha el 39% dels llits de l’hospital ocupats per pacients amb coronavirus, un percentatge també inferior al de la setmana passada.

Pel que fa a la Unitat de Cures Intensives, la situació també ha millorat. S’ha passat de les tretze persones ingressades amb covid-19 a les nou d’aquest dimecres, del total d’onze llits disponibles que hi ha a la UCI ara mateix. Cal recordar, però que la capacitat de llits d’UCI canvia en funció de les necessitats, ja que hi ha un nombre de llits fixos de crítics i capacitat d’ampliació de semicrítics flexible.

On les xifres sí que han estat molt negatives és en l’apartat de defuncions, que segueix creixent. Si la setmana passada se n’havien registrat nou, en els darrers set dies se n’han registrat 12, xifres similars a les que podia haver-hi en la primera onada. Amb aquestes dotze defuncions ja s’ha superat la barrera dels 200 morts per coronavirus a l’Hospital igualadí des del març, i ja se’n sumen 202.