Confort en els avions

En el darrer article vàrem parlar de la qualitat de l’aire en la cabina dels avions i ara us vull parlar d’un altre aspecte molt important des del punt de vista de la comoditat i ergonomia: els seients. Més concretament, del projecte europeu Hairmate (Horizon 2020 – Clean Sky 2), que té com a objectiu dissenyar i fabricar motlles per produir la pròxima generació de seients d’avió. Aquests han de ser còmodes, lleugers, de ràpid i fàcil desmuntatge, rendibles i altament reciclables.

Aquest projecte parteix de les premisses d’un projecte preliminar (HAIRD project), on el centre tecnològic LEITAT va dissenyar un nou seient amb reducció del risc de trombosi venosa profunda (TVP), amb multifuncionalitat, coixins mono-material per facilitar la reciclabilitat i amb superfícies senzilles per la fabricació de compostos.

El projecte Hairmate està format per un consorci reduït, composat per una enginyeria basca, la Universitat de Girona i el Centre tecnològic LEITAT.

Actualment s’està treballant en la fabricació dels motlles per produir les peces estructurals i el coixí. Aquests motlles s’estan dissenyant tenint en compte les tècniques més actuals que consideren aspectes de modelat i emmotllament per compressió, podent així complir amb tots els requisits establerts.

Durant tot el projecte s’està duent a terme una recopilació de dades dels materials i processos de fabricació, que ens serviran per fer una avaluació del cicle de vida dels seients, per garantir el nou disseny i les millores de fabricació en termes de sostenibilitat. També s’estan realitzant diferents proves per definir les propietats mecàniques i de seguretat contra incendis dels materials desenvolupats per la confecció dels seients.

Com en tots aquests projectes, la validació industrial es molt important, pel que es preveu provar un seient a gran escala per analitzar la fiabilitat estructural i el seu disseny i aproximar-lo així al mercat.