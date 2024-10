Formem perquè és un camí per entendre i incorporar el yoga a les nostres vides

Autora: Neus Forn Jorba – Sadhana Yoga

Sâdhana Yoga i Pilates, a part de ser un centre de pràctica i divulgació del Yoga i el Pilates, som un centre que oferim formacions per aprofundir en les disciplines que ensenyem. Els 19 anys d’experiència ens fan fer un gran pas endavant i oferir estudis que completin les classes que es donen diàriament.

Les principals formacions que impartim són:

Formació de Yoga de 300h de Kriya Hatha Vinyasa

Formacions per introduir el Yoga en l’educació, d’infants, adolescents i joves

Formació de Yoga de 300h de Kriya Hatha vinyasa

Aquesta formació està adreçada a tota persona que vulgui conèixer en essència la ciència del Yoga, tant si té experiència o no i vol explorar i incorporar a la seva vida els beneficis i les tècniques que s’ensenyen.

Aquesta formació també et dona la possibilitat de poder donar classes i així obrir un nou camí com a instructor de yoga. Per qui ja és professor de yoga aquest curs és també una oportunitat d’endinsar-se en una nova formació, revisant de nou els continguts i aprofundint en els aspectes subtils i filosòfics de la tradició.

La propera formació començarà el gener de 2025.

Què obtindràs en la formació?

Coneixeràs les bases del Yoga amb l’objectiu d’harmonitzar tots els aspectes de l’ésser humà.

Entendràs millor la teva pràctica a través dels coneixements teòrics.

Et sentiràs més segur com a practicant, assimilant de forma progressiva les ensenyances.

Viuràs un procés personal que pot impulsar-te professionalment a ensenyar i acompanyar altres persones en el seu propi camí cap al seu descobriment interior. Pensem que un bon instructor ha d’haver passat per un procés de descoberta interior, aprenentatge profund i maduresa, per poder transmetre des de l’autenticitat.

Un viatge únic de transformació i alliberació de la consciència. És un camí de creixement personal: profund, intens i meravellós.

Formacions per introduir el Yoga en l’educació d’infants, adolescents i joves

L’objectiu és aportar eines educatives pràctiques i teòriques basades en els mecanismes que el yoga dona per acompanyar els infants, adolescents i joves a desenvolupar una vida saludable i plena, aplicada de forma natural a les situacions d’aprenentatge i desenvolupament que se’ls ofereix a l’aula, a l’escola i en el seu creixement.

A qui van dirigides aquestes formacions?

A mestres d’escola i instituts que creguin que el yoga pot donar-los eines per millorar l’atenció i l’aprenentatge dels seus alumnes. A pares i mares que busquen alternatives pràctiques i idees per ajudar les filles i fills a millorar l’atenció i sobretot acompanyar-ne el creixement. A monitors o persones que d’alguna manera estan vinculats al creixement de nens i nenes i volen tenir respostes sobre com millorar la feina en el creixement de nens i joves.

El Yoga aporta beneficis en infants, adolescents i joves, i alguns d’ells són: desenvolupar-se física i correctament a través de les postures, aprenen a tenir una atenció plena a través dels jocs de respiració, reconeixen i integren les emocions a través de les relaxacions creatives, se senten formar part del món on viuen gràcies a les sessions de grup. El Yoga ens dona seguretat amb nosaltres mateixos, fortalesa interna per pensar i actuar amb respecte i coherència cap a nosaltres, els altres i l’entorn.

Les classes i sessions de Yoga, Meditació, Petits Yoguis i Yoga en Família són un entrenament que ens porta cap a la plenitud, on es connecten el cos, la ment i món interior.