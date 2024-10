Aspectes claus a l’hora de contractar una assegurança de salut

Autor: Segurcaixa Adeslas

Les societats modernes es caracteritzen per una consciència cada vegada més gran al voltant de la cura de la salut. Invertim molt de temps a cuidar el nostre benestar, ja sigui practicant esport, mantenint hàbits de vida saludable o fent-nos revisions mèdiques rutinàries. Està cada cop més estesa la noció que no cal esperar estar malalt per cuidar-se. Aquest és un dels factors que ha contribuït en els darrers anys al sòlid creixement de les assegurances de salut.

Segons les últimes dades oficials, prop de 12,5 milions de persones estan cobertes per una pòlissa d’assistència sanitària, cosa que representa més d’un 25% de la població del país. Cada cop més persones veuen amb interès la possibilitat de subscriure una pòlissa d’aquest tipus, però topen amb dubtes sobre quins aspectes valorar per identificar la solució idònia.

Un dels punts fonamentals és l’amplitud del quadre mèdic, on podem trobar especialistes i centres mèdics de prestigi al nostre entorn. Tenir a l’abast un gran nombre de metges i clíniques ens permetrà triar entre professionals i, el més important, obtenir cites de manera ràpida i còmoda.

El factor preu és, sens dubte, un aspecte determinant a l’hora de fer el pas de contractar una assegurança. Donada la seva importància, es poden contractar solucions que garanteixen primes fixes sense augments durant tres anys. Aquest avantatge és crucial per a aquells que volen planificar el pressupost a llarg termini.

Molt relacionat amb el preu hi ha els copagaments, és a dir, les quantitats que cal desemborsar per rebre atenció mèdica o realitzar proves diagnòstiques i tractaments. Tot i que aquestes quantitats solen ser una fracció del servei, són nombroses les persones que valoren la tranquil·litat econòmica de tenir una cobertura mèdica completa sense copagaments. D’aquesta manera, saben per endavant què paguen per accedir a una àmplia gamma de serveis mèdics i tractaments, cobrint una gran varietat de necessitats d’atenció. Això inclou visites al metge, exàmens mèdics, procediments hospitalaris o tractaments de darrera generació.

La tecnologia mèdica ha avançat de manera exponencial en els darrers anys. L’assegurança de salut s’ha constituït com un motor de la innovació, que pot marcar una gran diferència en la qualitat i la rapidesa dels diagnòstics i tractaments. Les assegurances de salut que inclouen cobertura per a tecnologia avançada, permetent que els assegurats es beneficiïn de proves i procediments que milloren el diagnòstic i acceleren el procés de recuperació.

Però si hi ha un camp on l’assegurança ha invertit grans esforços, aquest és sens dubte el de la prevenció, un dels pilars fonamentals de la bona salut. Algunes pòlisses inclouen una revisió mèdica anual que permet detectar de manera primerenca possibles problemes. Aquesta vocació per la prevenció s’estén cada cop més a la salut bucal, amb assegurances que inclouen actes dentals gratuïts.

La promoció de la salut s’ha beneficiat de la incorporació de serveis digitals com els plans que fomenten els bons hàbits i la vida activa. Plataformes com Adeslas Salut i Benestar, amb més d’1,4 milions d’assegurats registrats, s’han convertit en hubs digitals on trobar no només propostes personalitzades sinó una àmplia varietat de serveis com la consulta mèdica en remot o la recepta electrònica, que eviten desplaçaments innecessaris als clients. La videoconsulta s’ha tornat especialment popular, permetent als pacients consultar els metges des del lloc que prefereixin. A més, l’orientació mèdica 24/7 a través de xat, telèfon o correu electrònic ofereix un assessorament mèdic ràpid en temes relacionats amb la medicina general, el benestar psicoemocional i les cures pediàtriques.

Contractar una assegurança de salut ofereix una infinitat de beneficis que milloren la qualitat de vida i garanteixen tranquil·litat tant en el dia a dia com davant de situacions imprevistes. L’absència de copagaments, un gran quadre mèdic, la cobertura a l’estranger, l’estabilitat a les primes, els beneficis preventius i les solucions digitals fan que una assegurança d’aquestes característiques sigui una inversió en salut, seguretat i benestar. A mesura que el món de la salut continua avançant, comptar amb una assegurança que no només cobreixi el que és bàsic, sinó que ofereixi serveis avançats, és un avantatge molt valuós per als que busquen cuidar-se i protegir també la seva família.