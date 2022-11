El Zoom Festival tanca una edició d’aniversari amb una gala que aplega el sector audiovisual del país

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya ha celebrat la gala de cloenda i lliurament de premis aquest dissabte a la nit al Teatre Ateneu d’Igualada, en un acte presentat per la periodista Ares Teixidó que ha aplegat el sector audiovisual del país i representants del món de la cultura i de les institucions. Enguany, el festival ha atorgat un total de 12 premis que han recollit majoritàriament produccions catalanes, però també hi ha hagut reconeixements per a propostes internacionals. El certamen tanca demà l’edició que celebra 20 anys i es consolida com un festival audiovisual estratègic per al sector i el territori. Els organitzadors Anna Cervera i Jordi Comellas han agraït el suport del sector cultural que el Festival ha tingut des dels inicis i han recordat com ha canviat l’audiovisual en aquestes dues dècades. “Aquest projecte ha volgut adaptar-se a les necessitats de la indústria i el sector que ha anat canviant amb els anys i això ens ha obligat a sacsejar i a reinventar el Zoom cada any” ha explicat Comellas.

A la Secció Oficial la pel·lícula alemanya Martha Libermann (2022), dirigida per Stefan Bühling i produïda per Ziegler Film GmbH & Co. KG, s’ha endut el Premi a la Millor Ficció. El film, ambientat en el Berlín de 1943, explica la vida de la vídua burgesa del pintor mundialment famós Max Libermann durant l’època nazi. El jurat ha valorat que “reflecteix amb una estètica sòbria, elegant i intimista, el cruel i maligne món del nazisme i el converteix en una historia que homenatja la valentia de tots aquells que hi van deixar la vida per combatre l’horror i la mort”.

El Premi al Millor Format d’Informatius ha estat pel documental Balandrau, infern glaçat (2021), dirigit per Guille Cascante i coproduït per Televisió de Catalunya, Goroka i Lastor Media, i que narra la tragèdia de muntanya més gran viscuda al Pirineu català. El jurat l’ha guardonat per “un excel·lent guió i una acurada realització i producció que aconsegueix transmetre l’angoixa de la història a través dels seus testimonis reals”.

Pel que fa al Premi al Millor Format d’Esports és per Tòfol Castanyer, de Solworks Films per a IB3, un recorregut per la immensa figura de Tòfol Castanyer, els seus orígens en l’atletisme, i com es va convertir en precursor dels “corredors de muntanya” abans que existissin les “curses de muntanya”. El jurat destaca “la seva habilitat de fer arribar una història a tot tipus de públics i atrevir-se a fer-ho seduint l’espectador”.El guardó al Millor Format Cultural i Divulgatiu se l’ha endut el programa musical Caminos del Flamenco, de RTVE i Producciones Cibeles, on els artistes Miguel Poveda i Soleá Morente són protagonistes d’un viatge per donar a conèixer l’art, el ball i el toc actuals. El jurat l’ha premiat per “la seva exquisida realització i per la complicitat entre els presentadors que narren un guió ben construït que aconsegueix transmetre la cultura del flamenc de manera fresca i emotiva”. Així mateix, el jurat de la categoria de Cultural i Divulgatiu ha decidit atorgar una menció especial al programa Anticossos, del Canal 33, per ser una “aposta arriscada i valenta, tractant temes de superació personal, amb un relat colpidor i sincer, a través de la dansa”.

Pel que fa al Premi al Millor Programa d’Entreteniment, el jurat ha premiat Eufòria, de TV3 i Veranda, el concurs musical en què 16 concursants competeixen per convertir-se en el millor nou cantant de Catalunya. El jurat valora que el programa “hagi sabut reunir a vàries generacions davant de la televisió, per mostrar la riquesa i diversitat social, sexoafectiva i de gènere de la societat catalana, per tornar a posar en valor l’entreteniment i haver sigut un dels fenòmens audiovisuals d’aquest any”. En aquesta categoria s’ha decidit fer una menció especial al programa ‘El Llop’, de TV3 y Turruà Llàcer, “per la capacitat d’innovar i per apropar el teatre a tots els públics”. El jurat també ha destacat el talent d’Àngel Llàcer “que té la saviesa de transmetre les emocions als participants”.

El guardó al Millor Videojoc, que el Zoom Festival atorga aquest any per segon cop, és per a Endling- Extinction is Forever, de Herobeat Studios SL, un endiablat joc de plataformes en primera persona. El jurat l’ha escollit d’entre els set jocs finalistes “per la seva producció, destacant la qualitat artística del grafisme, el so, la música, l’animació i el disseny de nivells” i ha donat especialment importància a “la seva narrativa punyent i propera per tractar un tema tan necessari i actual com és el canvi climàtic i el dany que fem els humans al nostre entorn”.

Un dels moments més emotius de la gala ha estat l’entrega dels dos Premis d’Honor Zoom 2022 als comunicadors Antoni Bassas i Olga Viza. Bassas ha estat guardonat per la seva llarga i reconeguda carrera professional com a periodista i guionista de ràdio i televisió. La direcció del festival destaca “la seva tasca continuada en el món dels diferents mitjans de comunicació” i destaca “l’aportació a la televisió dirigint programes com Tres pics i repicó i creant l’exitós format radiofònic Alguna pregunta més que segueix viu a la televisió des fa més de 25 anys, i ser un referent de la televisió”. Bassas, ha agraït el premi a qui va ser el veritable motor de la seva trajectòria: “la gent que va confiar en mi i em va donar les primeres oportunitats de treballar”, ha explicat. I ha fet una crida a donar confiança i autoestima als joves perquè puguin treure el millor de si mateixos. Per la seva banda, Olga Viza, ha estat reconeguda per “la seva brillant, exitosa i prolífica carrera professional en l’àmbit d’un periodisme basant en una informació veraç, ajustat a la realitat i també per ser pionera en el periodisme esportiu per televisió”. En recollir el premi ha assegurat: “a la tele li dec gairebé tot el que sóc” i ha explicat que se sent privilegiada per haver pogut tenir “un forat dins el soroll per explicar la vida a la gent”.

Com en la darrera edició, la Denominació d’Origen (DO) Catalunya, col·laboradora habitual del festival, patrocina el Premi DO Catalunya al Millor Format de TV en català, que s’ha decidit per votació popular a les xarxes i que ha estat per al programa Pica Lletres, de La Xarxa i Antàrtida TV, un concurs lingüístic que consisteix a lletrejar paraules en català i resoldre jocs lingüístics enginyosos.

Durant la gala també s’ha fet públic el guanyador del 2n Premi CIMA-Festival Zoom per la igualtat de gènere, impulsat juntament amb l’Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals (CIMA), que ha estat el programa Feminístic, de Fibracat TV, “per apostar per la creació d’un format que connecta amb un públic jove i per transmetre els valors feministes i d’igualtat de gènere amb un llenguatge estripat, provocatiu i amb sentit de l’humor”.

Els Premis del 9è Showcase de Pilots de Ficció de Serielizados i Zoom Festival han estat atorgats també en aquesta gala de cloenda. El Premi del Públic, dotat amb 300€, ha estat per al pilot de ficció que ha obtingut més vots de l’audiència a Barcelona, Madrid i Igualada: Pocos, Buenos y Seguros , de Gorka Lasaosa y Ales Payá. Pel que fa al Premi del Jurat, valorat en 1.500€ i decidit per un jurat format per professionals de l’audiovisual, també s’ha atorgat al mateix candidat Pocos, Buenos y Seguros.

Una edició d’aniversari

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya ha arribat enguany a la seva 20a edició havent-se consolidat com un certamen de referència del sector i un esdeveniment estratègic per Igualada -que enguany és capital de la cultura catalana- i per al conjunt del país. A més, el certamen celebra que el públic hagi pogut tornat a assistir a les diverses projeccions de manera presencial després de dos anys complicats a causa de la pandèmia. L’acte d’inauguració es va fer dimarts al Cinema Ateneu amb prop d’un centenar d’espectadors, i aquest dissabte al vespre gairebé 500 persones han omplert el Teatre Ateneu d’Igualada. La gala d’avui, que ha comptat amb l’actuació de la banda anoienca La Séptima Trastada i l’animació de Les Pedettes Varietés, qui han amenitzat la vetllada. L’acte, que s’ha pogut seguir també en directe a través de la plataforma de distribució de continguts audiovisuals en streaming XALA, de La Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, les diferents Televisions Locals, com Canal Taronja Anoia; també s’emetrà en diferit pel Canal 33.

Aquesta 20a edició del Zoom Festival ha suposat “un èxit”, segons la direcció, ja que s’han assolit tots els objectius marcats, i han rebut un total de 130 inscripcions en les diverses categories de la Secció Oficial, provinent de països com Espanya, França, Anglaterra, Hongria, Alemanya, Països Baixos, Itàlia, Dinamarca, Iran, Perú, Jordània, Taiwan, Noruega, Polònia i Grècia, entre d’altres. A més, el Zoom Festival, que enguany portava per lema “20 years looking forward” (“20 anys mirant endavant”), ha tingut un pressupost de140.000€, vint mil més que la passada edició, fet que el manté a la categoria A de festivals establerta per la Generalitat.

El jurat del 20è Zoom Festival

El jurat Cultural i d’Informatius ha estat format per Xavier Ribera, periodista i guionista, ha treballat a programes com Salvados de Jordi Évole i En el Aire amb Andreu Buenafuente, entre d’altres i també ha estat director de l’edició anoienca del diari Regió7 i ha treballat per La Vanguardia, Público, El País, entre altres mitjans; Carme Basté, periodista i professora, la major part de la seva carrera professional la desenvolupa a TV3, on dirigeix diversos programes informatius, d’entreteniment i actualitat; i Mireia Gubern, Cap de Continguts Digitals, i actualment, la seva tasca professional està centrada en la producció i selecció de continguts audiovisuals.

El jurat d’Entreteniment i d’Esports l’han format Carles Torras, periodista i productor executiu a Zeppelin TV (Banijay Group) en diversos programes per Movistar, Televisió Espanyola i TV3, com Joc de Cartes; Eugènia Giné, productora audiovisual, ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional produint diversos formats televisius i digitals, documentals, espots i branded content, és cofundadora Mamba Media des d’on desenvolupa formats originals com Cover, o el més recent Lara i Kali; i el periodista David Àvila, redactor productor i col·laborador de programes televisius i radiofònics com Arucitys, El Matí de Catalunya Ràdio, El Suplement i El Món a Rac 1, entre d’altres.

Pel que fa al jurat de Ficció, ha comptat amb Jesús Font, cocreador, director i productor executiu en diverses sèries al llarg dels darrers 20 anys; Lluis Alcarazo, escriptor de moltes pel·lícules al llarg de la seva llarga trajectòria; i Jaume Santacana, director de televisió i productor executiu, llicenciat en història de l’art i director d’IB3, televisió de les Illes Balears.

I per últim, el jurat de Videojocs, format per Gina Tost, periodista i comunicadora especialitzada en tecnologia, videojocs, economia mobile i startups; Simon Lee, fundador del programa d’incubació de videojocs GameBCN; i Noé Bosch Barrufet, professional experimentat en la gestió de negocis i equips de treball, planificació econòmica i gestió per a l’abast dels objectius i accions establerts en l’empresa.