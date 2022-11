Igualada Comerç organitza el segon Forumcomerccat que engegarà aquest dilluns

Després de l’èxit de la primera edició, del Forumcomerccat, l’associació de comerciants, Igualada Comerç organitza la segona amb nous i interessants continguts, comptant amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. El format es manté virtual perquè és la millor manera de poder facilitar-ne l’accés de tots els professionals del sector del comerç de Catalunya.

Comentar i debatre sobre el comerç local, aquest és l’objectiu del Forumcomerccat. Aquest any l’eix central serà el comerç i l’urbanisme, un tema de gran actualitat. La data escollida per emetre el segon Fòrum serà aquest dilluns 28 de novembre, i està obert a tots els comerciants, associacions de comerciants, tècnics d’ajuntaments i responsables del món del comerç de Catalunya. Es farà pel canal de youtube, forumcomerccat i estarà actiu fins a una nova edició.

La part central del Fòrum es farà des de les instal·lacions de Fitex (Fundació per a la innovació tèxtil). Un Espai ideal, un referent del comerç i fabricació km0. El conductor de tot l’acte serà el conegut periodista Xavier Grasset.

La inauguració va a càrrec de la Laura Llucià presidenta d’Igualada Comerç, del director general de comerç senyor Jordi Torrades i de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells.

El Fòrum s’iniciarà amb la taula rodona sobre comerç i urbanisme amb la participació de Maria Eulalia Gomez ( Departament d’urbanisme i ordenació del territori (DUOT-UPC), l’Albert Albareda (Arquitecte i emprenedor), la Mercè Clavella (CEO GICRetail, solucions per al Retail) i en Jordi Marcè (Regidor de dinamització econòmica de l’Ajuntament d’Igualada).

En acabar la taula rodona es posaran a disposició de la mateixa plataforma de youtube, dues ponències sobre el mateix tema del Josep Quer (Cap d’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Girona), i la Laura López (Assessora i formadora d’empreses i entitats del comerç).

Pel que fa a l’apartat de ponències, hi haurà per part de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de la Cambra de Comerç de Barcelona i de la Cecot. Es manté l’apartat de píndoles per compartir iniciatives, experiències i punts de vista. En aquesta ocasió hi haurà la del Josep Ametller (Ametller Orígen), la del Xavier Berneda (Múnich), de l’Elena Illa (Scarlatta) i de la Meritxell Barberan (Tomàs Barberà de Reus). Un varia propostes per conèixer diferents visions del comerç local.

Igualada Comerç espera mantenir l’alt nivell d’assistència i interès que en la primera edició, i vol agrair a tots el que han fet possible aquest Fòrum.