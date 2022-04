Es posen en marxa noves línies de subvencions per a empreses d’Igualada

El regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè, ha presentat aquest dimecres les bases pels ajuts a empreses d’Igualada per aquest 2022. Marcè ha destacat que per tercer any aquestes subvencions “segueixen amb la voluntat d’incentivar la creació de les noves empreses i, alhora, potenciar la compatibilitat de les que ja existeixen”.

Marcè ha detallat també que aquests ajuts, que van ser aprovats per unanimitat en el darrer ple del mes de març, s’adapten al nou escenari social que viu el conjunt de la societat i afecta també la ciutat d’Igualada. L’afectació encara de la pandèmia i l’augment de costos de matèries primeres creen un nou escenari davant del qual, ha dit Marcè, “el govern d’Igualada seguirà estant al costat de les empreses i emprenedors per donar-los el màxim suport, adequat a cada situació”. Les subvencions segueixen tres línies d’actuació com en anys anteriors tot i que aquest any el pressupost global s’ha augmentat un 9% arribant fins als 120.000€. Les dues primeres s’han mantingut similars a les de l’any passat. La primera línia és d’ajuts a empreses de nova creació i va des de 500€ a 4.000€. Per presentar-se a aquesta línia, caldrà que l’empresa s’hagi creat durant el 2021.

La segona línia s’orienta a l’adaptació i millora de l’activitat empresarial, amb la voluntat d’ajudar aquelles empreses que reorientin la seva activitat o facin accions per millorar la seva competitivitat. Per accedir-hi caldrà tenir un document de planificació per a l’adaptació i millora de l’empresa que expliqui, principalment, el diagnòstic i objectius d’aquest canvi. Es valoraran diferents aspectes continguts en aquest document, així com la seva coherència amb la documentació presentada i per a la qual es podrà obtenir entre 1.000 i 5.000 euros de subvenció, segons sigui la puntuació obtinguda i el pressupost d’adaptació de l’empresa al mercat.

La principal novetat d’aquest any és la tercera línia, destinada específicament al comerç per incentivar la substitució d’il·luminació exterior en retolació i façanes per tal de fer-les més sostenibles i eficients. Aquests ajuts aniran des de 400€ a 1500€. Marcè ha destacat aquesta ajuda pel comerç “que és el veritable dinamitzador i encarregat de donar vida als carrers de la ciutat i per tant cal cuidar la seva il·luminació fent-la més eficient i sostenible”.

El període per demanar aquestes subvencions també s’amplia i en aquesta ocasió serà del dia 1 de juliol al 16 de setembre.