Igualada tornarà a acollir el torneig internacional d’hoquei línia Sparta Kids

Per cinquena vegada i, després d’una parada de dos anys per la pandèmia, torna al Pavelló d’hoquei de Les Comes el torneig internacional d’hoquei línia Sparta Kids, coorganitzat per l’Igualada Hoquei Línia i Carles Benito amb el suport del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada.

Aquest torneig es celebrarà del 13 al 17 d’abril i enfrontarà una cinquantena d’equips infantils i juvenils per categories, des dels 6 anys fins als 22. Els equips provenen tant de Catalunya com de diferents ciutats de l’Estat, així com d’altres països com Gran Bretanya, Bèlgica, França o Itàlia. Els jugadors de casa, tenen l’oportunitat de conèixer i competir contra els millors jugadors joves d’hoquei línia del món de la seva categoria.

La inauguració del torneig amb la presentació dels equips serà dimecres 13 a la tarda al pavelló d’hoquei. Durant 4 dies, les dues pistes de patinatge de Les Comes s’ompliran de partits que es disputaran en lliguetes fins arribar a les finals del cap de setmana. Diumenge es jugaran les finals de totes les categories i destaca la final dels jugadors més grans, ja que el seu partit es coneix com el Peluixos’ Day. Quan un dels dos equips marca el primer gol, tot el públic llança a la pista peluixos que tinguin a casa i que son recollits per l’ONG Joguines Sense Fronteres.

Tots els partits són gratuïts i oberts a tot el públic, que segur que gaudirà molt d’aquest esport ràpid i emocionant i podrà veure els joves jugadors promesa de tot l’Estat i a nivell internacional. Els esportistes, pares i mares, entrenadors i membres de la junta de l’Hoquei Línia Igualada s’esforcen any rere any per organitzar esdeveniments i jornades que promoguin la vida esportiva, com és l’Sparta Kids. Si esteu encuriosits, i voleu donar-hi suport, fins i tot formar-ne part, contacteu amb l’Hoquei Línia Igualada a través de les xarxes socials.