Apuntar-se al gimnàs, deixar de fumar, començar un nou curs… Aquests son alguns dels propòsits més típics que es fa la gent a l’hora d’afrontar un nou any. Però no tothom comença amb una llista de les coses que pot canviar amb l’entrada del nou any. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Us feu llista de propòsits per començar l'any? Sí No Results Vote