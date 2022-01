La igualadina Àngels Chacon presenta ‘Centrem’ com el “nou partit postprocés”

L’exconsellera d’Empresa i Universitats, la igualadina Àngels Chacón, ha presentat el nou partit ‘Centrem’ com el “primer partit postprocés”, que busca “trencar la polarització i acabar amb la paràlisi” en un acte al World Trade Center de Barcelona. La també secretària general del PDeCAT, que durant la mateixa presentació ja s’ha postulat per a dirigir el nou partit, ha insistit que la prioritat és “sumar i arribar a consensos de debò” i “tenir les idees clares”, a diferència, al seu parer, de l’actual Govern. En relació amb el conflicte polític, ha apostat per millorar l’autogovern de Catalunya, però ha insistit que la solució ha de ser sempre “dins el marc de la legalitat”.

D’altra banda, Chacón ja ha avançat que Centrem té la mirada posada en les eleccions municipals, a les que preveu presentar-se.

El nou partit, que aplega els entorns del PDeCAT, Convergents, la Lliga Democràtica i Lliures, neix després de mesos de converses d’aquestes formacions per articular un front de centre, especialment de cara a les eleccions municipals.

Segons Chacón, Centrem busca ser “un projecte el més ampli possible” i ha assegurat que volen evitar “personalismes, baralles partidistes i proclames etèries i buides de contingut”. “Som un partit de centre, amb la voluntat de superar una única visió de Catalunya i totalment allunyat dels populismes, siguin de dretes o d’esquerres”, ha remarcat durant el seu discurs.

Chacón ha criticat les “dinàmiques de pols oposats” que assegura que dominen la política catalana i ha lamentat que hagin portat a “un bucle”.

Diàleg i respecte a la legalitat

Sobre el conflicte polític, Chacón ha remarcat que tot i les diverses sensibilitats dels integrants del nou partit tenen en comú la recerca de solucions “acordades i després votades per tots els catalans” però sempre “respectant el marc legal”. En aquest sentit, ha dit que si mai arribés un referèndum d’autodeterminació “cadascú actuaria segons la seva sensibilitat”, però sempre “buscant una solució que sigui fruit de la política”.

El partit considera que caldrà estudiar “les diferents possibilitats jurídiques” per superar el conflicte, i posa d’exemple els indults, les modificacions legislatives o bé una amnistia. A més, advoquen pel diàleg i la bilateralitat amb l’Estat: “negociarem amb l’Estat tot allò que comporti progrés econòmic i social per a Catalunya i beneficis per als nostres ciutadans”, ha assegurat, per afegir després que serà “des del màxim respecte a les institucions” catalanes.

Doble militància

En ser preguntada pels periodistes per les situacions de doble militància que es viuran en aquets nou partit –ja que la majoria d’integrants provenen d’altres formacions com podria ser el PDeCAT o la Lliga-, Chacón ha dit que és un dels temes que s’ha d’acabar de treballar, i que previsiblement es discutirà al primer Congrés Nacional, que se celebrarà el 12 de març.

De totes maneres, ha avançat que podria donar-se un termini de temps inicial on la militància a dos partits estigui permesa, però ha apuntat que a la llarga s’hauria d’acabar amb aquesta situació, de manera que els afectats s’hauran de decantar per alguna opció.

Mas seguirà al PDeCAT

En el cas de l’expresident de la Generalitat Artur Mas, que actualment està afiliat al PDeCAT, Chacón ha explicat que seguirà associat a aquest partit i de moment no s’unirà a Centrem. De totes maneres, ha assegurat que l’expresident “no rebutja el projecte” sinó que “és coherent amb el partit al que ha estat sempre”.