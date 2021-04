Enquesta: Què et semblaria que dilluns ja es pogués anar a sopar als restaurants?

Un cop s’ha obert de nou la mobilitat arreu de Catalunya, ja es comença a especular amb els propers passos a seguir en la reobertura. Una de les restriccions que més temps fa que dura és la prohibició d’obrir per sopar a bars i restaurants i sembla que properament aquesta prohibició cauria. El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, ja obria la porta a què poguessin servir sopars aquells restaurants amb terrassa, però de moment aquesta mesura encara no ha estat aprovada pel PROCICAT. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Què et semblaria que dilluns ja es pogués anar a sopar als restaurants?