La Diputació enllesteix el Pla director de clavegueram de la Torre de Claramunt

La Diputació de Barcelona ha realitzat el pla director de clavegueram del municipi de la Torre de Claramunt, un treball que ha servit per elaborar un inventari de tots els pous de registre i de les canonades de la xarxa, amb una descripció de les seves característiques i el seu estat de conservació. A partir d’aquí s’ha estudiat el funcionament de la xarxa tant per temps sec com per temps de pluja i s’han fet propostes per la seva millora.

Les actuacions previstes permetran millorar el tractament de les aigües als nuclis de Vilanova d’Espoia i la Serra, així com la capacitat hidràulica de la xarxa mitjançant l’ampliació dels diàmetres dels diferents col·lectors. També es millora la gestió de la xarxa continuant amb la implantació de xarxa separativa i l’adequació dels sobreeixidors existents a la normativa vigent per millorar la qualitat de les aigües en episodis de pluges. El conjunt d’actuacions incloses en el treball tenen un cost de 1.421.995 euros.

Els plans directors de xarxes de serveis són una eina de suport a la presa de decisions d’inversió en la millora de les xarxes de serveis d’aigua potable, enllumenat públic i clavegueram. Els treballs inclouen l’inventari de la xarxa, una diagnosi sobre el seu estat, propostes de millora amb les seves característiques tècniques, a més d’un pla d’inversió desglossat per etapes.