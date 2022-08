Els Festivals Alta Segarra tanquen edició amb un miler d’espectadors

Aquest passat cap de setmana es va cloure la cinquena edició dels Festivals Alta Segarra. Finalment va ser a la piscina de Copons, ja que la ubicació inicial on s’havia de celebrar el concert al Gorg de Nafre, havia quedat impracticable per les pluges dels dies anteriors. I la cloenda va ser de luxe, amb el pianista i compositor Marco Mezquida, que hi va presentar ‘Letter to Milos’ (Carta a Milos), el seu projecte més personal dedicat al seu fill Milos, amb el seu trio, els brillantíssims Martín Meléndez (violoncel) i Aleix Tobías (bateria i percussions).

Com a colofó, al final també van compartir escenari amb Michael League, líder de la banda Snarky Puppy, músic establert als Prats de Rei, i Momi Maiga, mestre de la kora.

I el dia anterior, a la sala Polivalent de Copons, va ser el torn de la Dream Big Funk Band, sota la direcció de Vicens Martín, que ens va fer reviure la música de grans artistes com Prince, Michael Jackson i Stevie Wonder. Un concert festiu amb quatre cantants i una Big Band, amb les excel·lents veus d’Alba Pérez i Álex Delgado.

Un balanç positiu

L’organització fa un balanç positiu d’aquesta cinquena edició dels Festivals Alta Segarra, que tornaven als escenaris després de la pandèmia i de la celebració de l’última edició el 2019.

Més enllà de fer una proposta cultural, amb vuit concerts de gran qualitat, com són El Petit de Cal Eril, Salva Racero, Manu Guix, l’espectacle ‘Llum’ de la cobla Marinada amb el cantaor Pere Martínez, Joana Serrat (duet), Beth i la pianista Laura Andrés, la Dream Big Funk Band i el pianista Marco Mezquida, els festivals volen ser un pol d’atracció per als turistes, reforçar els vincles entre els pobles i el treball en xarxa entre les organitzacions del territori.

La manera d’aconseguir-ho és donant a conèixer i fent atractius els entorns on tenen lloc els concerts que enguany han estat el Bosquet del Rentador de Calaf, l’exterior del Casal de la Salle a Pereres (Veciana) i l’església de Santa Fe de Calonge de Segarra. Copons, que aquest any s’estrenava als Festivals, va haver de traslladar finalment els concerts previstos al Gorg de Nafre per la pluja i el mal estat del terreny, a dos altres espais del municipi, a la sala Polivalent i a la piscina municipal. Ara, una vegada passat l’estiu, s’iniciaran contactes amb diferents administracions perquè l’any vinent es pugui celebrar la sisena edició en nous i atractius entorns.

Un altre pilar dels Festivals és la proposta gastronòmica. Enguany, el Grup Anifalac de Calaf ha servit 740 tastos amb productes Km zero de primera qualitat que han ideat, elaborat i servit les dones integrants del mateix grup. Tot plegat regat amb vins i caves del les Bodegues Maset, el celler del Festival.

Suport de les administracions

Per a l’entitat organitzadora ha estat fonamental el suport econòmic i logístic dels ajuntaments de Calaf, Veciana, Calonge de Segarra i Copons, així com el de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Institut Nacional de les arts escèniques i de la música. A més, ha comptat amb la implicació i patrocini d’un important grup d’empreses del territori que han ajudat a fer realitat aquesta cinquena edició del festival.