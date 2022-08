Piera celebra una Setmana de la Joventut amb molta participació

Del 25 al 30 de juliol, Piera va celebrar la primera Setmana de la Joventut sense restriccions per la Covid, oferint actes de tota mena pel jovent. La programació d’actes arrencava dilluns amb la Fira d’Artistes Joves a la Plaça del Peix, on tothom qui volgués podia mostrar el seu talent plasmat en art, música, peces de roba… La tarda va estar acompanyada per un espai chill-out i la música del Pau i l’Ezequiel amb la participació de la María Escudero.

La doble proposta de dimecres van ser un taller de grafitis i un de cal·listènia al parc del Gall Mullat. El taller de grafitis va anar a càrrec de l’Oriol Mateu i l’Oleguer Colom, que van ensenyar al jovent i als infants a pintar amb spray a la paret i on van acabar dibuixant un gall amb el logotip de Jovent de Piera i les sigles SJ’22. En acabar, va iniciar-se el taller de cal·listènia a mans de Joel Trulls, pierenc i actual campió d’Espanya de Street workout (nom que obté la modalitat professional de l’esport). Trulls va conduir el taller duent a terme diverses activitats i ensenyant moviments bàsics de l’esport a les barres. També va haver-hi moments d’exhibició, on Trulls i alguns membres de la comunitat de cal·listènia de la vila van mostrar les seves habilitats amb moviments estàtics i freestyle (piruetes) sobre les barres.

Divendres, va ser el torn de la Batalla de Gallos: un duel de dialèctica entre dos oponents on l’objectiu és humiliar al rival amb un micròfon pel mig. L’acte, en format d’eliminatòria, va comptar amb 12 persones participants. Un cop acabada la batalla, es va iniciar la Festa Techno, amb Merlin Rodríguez, Komplexflow, N3F3RTITI i MUTENOTEXX3 B2B GART0SOUND. Com a cloenda de la jornada, dissabte, es va celebrar la Devotion Summer Party amb música de diversos gèneres al polígon industrial, on hi va participar una gran afluència de gent. Les festes van estar lliures d’incidents.

Des de l’entitat organitzadora, Jovent de Piera, es valora molt positivament la iniciativa, que ha comptat amb una “gran participació i molt bona acollida dels actes que hem proposat durant la setmana, on hem pogut veure públics de diferents edats participant-hi”. Per la seva banda, la regidora de Joventut, Carme González, es mostra contenta i agraeix la implicació del jovent de la vila que han omplert els actes d’una setmana tan especial com aquesta. També “valora moltíssim l’esforç de tots els membres de l’entitat Jovent de Piera, que són el motor que fa possible que els actes tirin endavant d’aquesta manera tan exitosa”.