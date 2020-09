El Museu de la Pell acollirà un espai permanent dedicat a l’1 d’octubre

El ple d’Igualada va votar una moció de rebuig, aquest dimarts, a la sentencia d’inhabilitació al President Torra, presentada conjuntament per Junts, ERC i Poble Actiu. La formació Igualada Som-hi va abstenir-se, i la regidora de Ciutadans va votar en contra.

En altres assumptes, la Síndica de Greuges, Rosa M. Sànchez, va presentar la memòria d’activitats de l’any 2019, exercici durant el qual va atendre un total de 119 casos (82 queixes, 35 consultes o sol·licituds d’assessorament i informació i 2 recomanacions o actuacions d’ofici).

La síndica va dir que les temàtiques més recurrents estan relacionades amb l’àmbit de benestar social, habitatge, accions incíviques, ocupacions il·legals de propietats privades, gossos perillosos no controlats i venda o consum de substàncies tòxiques.

Espai permanent de l’1 d’Octubre al Museu

En l’apartat de la informació de l’alcaldia, Marc Castells va dir que el Museu de la Pell acollirà un espai permanent dedicat a la jornada de l’1 d’Octubre de 2017.

El Ple aprovà, per unanimitat, la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions a favor de la Generalitat per les obres de reforma i manteniment a l’INS Mercader i per les obres de retirada de la coberta dels porxos de l’escola Gabriel Castellà.

Els regidors també van aprovar per unanimitat el compte general de l’exercici 2019, i, a la part resolutiva, van ratificar per unanimitat els decrets relatius a la integració de l’Escola de l’Ateneu a la xarxa pública de la Generalitat.

Altres mocions

El Ple va aprovar per unanimitat una moció d’ERC i Poble Actiu -s’hi va afegir també Junts- per demanar la reubicació de les persones migrades que es troben a Mória, Lesbos.

En canvi, va rebutjar una moció no resolutiva del grup municipal de Ciutadans per a l’elaboració d’un pla municipal en contra de l’ocupació il·legal d’habitatges. Junts es va abstenir i la resta de forces van votar en contra.

Finalment, el Ple va aprovar una moció no resolutiva d’ERC i Poble Actiu per a la posada en marxa de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. També va votar a favor Igualada Som-hi, i Junts i Ciutadans van votar en contra.