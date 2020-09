El ple d’Igualada aprova una moció perquè s’ofereixi lloguer accessible

En el darrer ple municipal de l’ajuntament d’Igualada Esquerra Igualada i Poble Actiu han presentat una moció per tal que el govern municipal “dugui a terme polítiques actives d’habitatge per tal d’oferir pisos de lloguer accessible per a joves i a les famílies igualadines”.

Des d’Esquerra s’assegura que “en 9 anys de govern municipal no s’ha ofert ni un sol pis de lloguer accessible municipal” i que la manca de polítiques actives d’habitatge durant aquests anys “ara més que mai és un problema important per a molta gent”. En aquesta línia, el regidor republicà David Prat ha destacat “la manca d’habitatge públic a la ciutat i la problemàtica que suposa per a molts joves que es volen emancipar i per a moltes famílies amb ingressos baixos poder pagar el lloguer suposa un autèntic problema per a molta gent i fins i tot la impossibilitat de poder pagar”.

En aquest sentit els republicans demanen al govern municipal que dugui a terme les propostes que planteja el Síndic de Greuges de Catalunya en l’àmbit local, com per exemple “formalitzar acords amb les entitats financeres que permetin la cessió dels habitatges desocupats per destinar-los al lloguer social, sancionar a bancs i grans tenidors que tinguin habitatges buits, concessió d’ajudes per rehabilitar pisos degradats per tal que s’ofereixin en règim de lloguer social i bonificacions fiscals en l’IBI per aquells propietaris que ofereixin els seus pisos a preus assequibles”. Des d’ERC consideren que “les ajudes extraordinàries públiques han estat pràcticament inexistents i l’obra de govern per donar resposta a una problemàtica que fa anys que dura ha brillat per la seva absència” i per això demanen “actuar de forma immediata” en l’aplicació de les mesures urgents que indica el mateix Síndic de Greuges. Els republicans apel·len també a la recent llei aprovada el passat 9 de setembre al Parlament de Catalunya que legisla mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge impulsada pel Sindicat de Llogaters.

L’actual situació d’urgència en la qual moltes famílies destinen fins a més del 50% dels seus ingressos a l’habitatge, urgeix segons Esquerra a que l’administració local faci avenços en unes línies concretes d’actuació per aquesta matèria i per això insten al govern municipal a “posar a disposició els recursos tècnics necessaris per garantir-ne l’aplicació” i assegurar així el dret a l’habitatge a tots els ciutadans d’Igualada.

La moció ha estat aprovada en el ple d’aquest dimarts amb els vots favorables d’ERC, Poble Actiu i Igualada Som-hi. Junts per Igualada i Ciutadans han votat en contra.