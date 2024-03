El Local Social d’Argençola reobre de nou les seves portes

Es pretén que l'esapi esdevingui un punt de cohesió social i d’activitat viva, a disposició de tots els argençolencs i argençolenques

Han finalitzat les obres d’arranjament del Local Social d’Argençola, que van iniciar-se el passat mes de desembre. L’Ajuntament d’Argençola ha fet possible aquesta remodelació a través d’una subvenció, que va demanar el consistori anterior, del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona (PGI) i el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

Les obres han consistit en una remodelació interna de la sala, on s’ha pavimentat de nou l’espai, s’ha creat un accés de lavabos per a minusvàlids i persones amb mobilitat reduïda; i s’ha refet l’escenari per tal de mantenir-lo i poder-ne fer ús, així com s’ha canviat el mobiliari de la cuina.

Entre totes les actuacions, s’ha inclòs el treball d’eliminació d’humitats a través de la instal·lació de pladur, s’ha millorat la il·luminació, i s’ha fet una substitució del paviment antic de les escales per un d’antilliscant.

Nou espai disponible per al poble

L’espai es pretén que esdevingui un punt de cohesió social i d’activitat viva, a disposició de tots els argençolencs i argençolenques. Finalitzades les obres d’arranjament, ja es pot sol·licitar el seu lloguer a través de la pàgina web (https://www.argencola.cat/ ocupacio/ ) o bé demanant-ho directament a l’Ajuntament.