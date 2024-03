Teatre en femení per partida doble al Casino de Calaf

Les obres de teatre 'Teen Time Gone' i 'Adéu, Jane' arriben a l'entitat cultura calafina

Aquest cap de setmana, l’entitat calafina El Casino de Calaf té preparat dos espectacles per fer-nos reflexionar: ‘Teen Time Gone’ i ‘Adéu, Jane’.

El divendres 8 de març a les 22.00 hores serà el torn de ‘Teen Time Gone’, una producció d’Habemus Corpus de Miquel G. Font. L’obra narra la vida de 5 joves compartint pis, els quals hauran de prendre diferents decisions per poder créixer. Una reflexió en passat, present i futur, on es veuran involucrats conceptes com la tendresa, la violència, la sensualitat i la ingenuïtat.

L’endemà, dissabte 9 de març a les 19.30 hores, es reflexionarà sobre els perills de la pressió estètica i la importància de l’acceptació i estima pròpies de la mà d”Adéu, Jane’. És la història d’un pit i un homenatge a tots ells, on es narrarà la vida de la Marina, una noia de 18 anys que haurà de passar per l’extirpació del seu pit malalt. Un espectacle on s’hi entreveuran els seus dubtes, les seves pors i les seves esperances.

Per assegurar-vos la localitat, cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77. També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’entrada de divendres per al públic en general és de 12 € i per a les persones associades és de 9 €. El preu de l’entrada de dissabte per al públic en general és de 15 € i per a les persones associades és de 12 €. Invitacions vàlides.

Per a més informació: Jordi Mas, president del Casino de Calaf (629 433 571).