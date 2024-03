Una quarantena d’assistents a la primera trobada d’autònoms a la UEA

El punt àlgid de la jornada va ser la celebració d’un networking, on a través del qual, els professionals autònoms assistents -sense treballadors a càrrec- van poder donar a conèixer i presentar els seus serveis a altres professionals autònoms de sectors diversos o del mateix.

Una quarantena de professionals autònoms de la comarca de l’Anoia van assistir a la primera trobada relacional de professionals autònoms organitzada per la comissió UEA autònoms. Aquesta trobada va tenir lloc el passat dijous dia 29 de febrer a la seu de l’entitat empresarial.

Aquesta jornada va servir, per una part, per exposar tots els serveis que la UEA ofereix al col·lectiu d’autònoms professionals per al seu benefici: accions de visibilitat, xarxa de contactes, suport, assessorament… Però també, per explicar totes les jornades que es desenvoluparan aquest 2024, com ara píndoles formatives i que es realitzaran en els propers mesos. La propera píndola formativa serà el proper dijous dia 21 de març a la seu de la Unió Empresarial de l’Anoia i tractarà sobre estratègia empresarial. Amb “Conciliar objectius amb el dia a dia empresarial”, Rosana Isasi, directora financera externa. La formació tindrà lloc a les 15h.

El punt àlgid de la jornada va ser la celebració d’un networking, on a través del qual, els professionals autònoms assistents -sense treballadors a càrrec- van poder donar a conèixer i presentar els seus serveis a altres professionals autònoms de sectors diversos o del mateix. L’objectiu era posar en escena aquesta xarxa de contactes, però també, perquè s’hi poguessin crear sinergies entre professionals.

Els autònoms assistents van ser de perfils diversos: comerç, comunicació, fotografia, vídeo, màrqueting, serveis professionals, immobiliàries, entre altres.

28 de novembre: Networking entre empreses i professionals autònoms

Una de les novetats presentades per la comissió UEA autònoms va ser un altre networking que es realitzarà el dijous dia 28 de novembre entre empreses i professionals autònoms per tal que puguin presentar els seus serveis externs o outsourcing a les companyies i organitzacions de la comarca.

Des de la comissió UEA autònoms es fa un balanç molt positiu de la bona acollida que va tenir aquesta jornada i de l’interès despertat en formar part de la Unió Empresarial de l’Anoia, patronal comarcal amb més de 40 anys de trajectòria en acompanyar, assessorar i vetllar pel teixit empresarial del territori.

L’objectiu d’aquesta comissió és impulsar i contribuir a la competitivitat i al creixement d’aquest col·lectiu, indispensable per a l’economia.