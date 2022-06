El Desfolca’t tanca una nova edició amb un agermanament de la música d’arrel catalana, basca i gallega

Calaf va celebrar la 30a edició del Desfolca’t, el festival de música popular i tradicional el passat cap de setmana -els dies 17 i 18 de juny-. Els carrers del nucli antic es van omplir d’amants del folk per gaudir de dues jornades marcades per la música d’arrel catalana, basca i gallega. En total, al voltant d’unes 2.000 persones van gaudir de l’edició d’aniversari.

La 30a edició Desfolca’t ha estat especial no només per consolidar-se com una de les propostes veteranes en el terreny de la música popular i tradicional, sinó que després de dos anys marcats per la COVID-19 i una edició passada adaptada a la normativa de la pandèmia, enguany la cita estival ha pogut tornar a la normalitat. “Valorem molt positivament la represa del festival amb tota la seva essència, amb les places i els carrers plens de gent vivint la música i la cultura popular. Vam veure un públic molt entregat als concerts, la zona gastronòmica amb molt ambient i molta participació a tots els actes”, comenta l’organització.

Com a novetat, el festival ha apostat per potenciar l’oferta gastronòmica amb una zona de ‘food trucks’ amb propostes de proximitat i una cervesa artesana exclusiva, “la folkie”, elaborada per la cervesera Minairons.

La mostra de música tradicional i popular en homenatge a Jordi Fàbregas va inaugurar l’edició d’aniversari el divendres dia 17, una trobada molt emotiva presentada per Núria Planell i Bernat Dàmaso, i amb la participació de Conya Marinera (Havaneres de Calaf), Meritxell Gené, Marc del Pino i Josep “Pepon” Vilarrubla, Blai Casals, Roger Andorrà i Pau Benítez i La viu viu (Cati Plana, Eduard Casals, Marc Figuerola i Jordi Maria Macaya). La nit va cloure amb tota una revolució dels sons tradicionals amb el concert d’Electrogralla, una proposta que uneix dos mons aparentment llunyans, el so de la gralla i l’electrònica.

Dissabte 18 al matí el mercat de Calaf es va convertir en l’escenari d’una matinal de cultura popular amb una ballada dels geganters i grallers de Calaf i els Bastoners de Copons, el concert de Ramon Redorta, un taller de pandereta a més d’un Espai Off obert a tothom. El plat fort de la programació es va concentrar dissabte a la tarda i nit amb les actuacions de les propostes emergents d’Itzipa i Pasquines, el viatge pels Pirineus d’Orquestrina Trama i el ball folk de La Portàtil FM. El Desfolca’t també ha estat un espai d’agermanament amb els sons del pelegrinatge i la tradició gallega de la mà de Luar Na Lubre i l’energia incombustible dels bascos Korrontzi. La nit va seguir amb el folk-rock d’alta tensió dels bascos Moonshine Wagon i els sons més combatius i festius d’Ebri Knight.

Acostar la música d’arrel a diferents públics és un dels majors objectius del festival. El Desfolca’t no és només una clara aposta per impulsar el ric patrimoni musical de diferents regions del món, sinó que pretén aconseguir que les músiques tradicionals siguin viscudes per totes les generacions, dels més petits als més grans.