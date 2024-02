El Consell dels Infants d’Igualada planta 65 noves oliveres en una matinal familiar

Publicitat

Aquest dissabte, 17 de febrer, el Consell dels Infants d’Igualada ha participat en la tercera plantada d’oliveres que des del 2022 s’ha fet anualment a la ciutat. En concret s’han plantat 65 noves oliveres en un nou terreny proper on s’han fet les dues anteriors plantades. Els consellers i conselleres han plantat ajudats de familiars, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, diversos regidors del consistori, tècnics de l’ajuntament i personal de la brigada.

Aquestes noves 65 oliveres fan créixer el projecte iniciat pel Consell dels Infants d‘Igualada i se sumen a les 90 oliveres que van plantar-se al 2023 i a les 70 que van plantar-se al 2022. D’aquestes olives ja se n’han fet dues collites i premsades d’oli. El procés tradicional de premsat de l’oli, realitzat al molí del Sindicat dels Pagesos, ha pogut ser seguit de prop pels nens i nenes del Consell dels Infants que han vist tots els passos des que es cullen les olives fins que s’obté l’oli.

Precisament aquest oli ha estat el protagonista de l’esmorzar que ha consistit amb pa torrat, oli i xocolata i que ha servit a petits i grans per agafar forces abans d’iniciar la feina. Acte seguit i pala en mà, els membres del Consell dels Infants, que agrupa dos representants de cadascuna de les escoles de la ciutat, han iniciat la plantada dels arbres que ja estaven ubicats en el terreny.

Marc Castells ha explicat que el govern de la ciutat vol convertir aquest camps d’oliveres en un “entorn didàctic per tots els infants d’Igualada on poder mostrar de primera mà, com era la producció tradicional d’oli com feien els nostres avantpassats, posant en valor el passat agrícola de la nostra ciutat i comarca”. A més, l’oli que s’extreu d’aquestes olives, s’ha envasat en petites ampolles sota el nom de “Sesoliveres” i esdevindrà un regal institucional de ciutat per totes aquelles personalitats que visitin oficialment Igualada.

La jornada, ha estat una matinal festiva on, malgrat el fred, s’ha rememorat la història agrícola de la ciutat d’Igualada.

