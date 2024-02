El PSC Anoia celebra una jornada de treball dels seus regidors electes

Publicitat

El PSC Anoia ha celebrat, aquest darrer cap de setmana, la trobada “Ara toca l’Anoia”, una jornada de treball dels seus regidors i regidores a la comarca. L’esdeveniment, amb l’objectiu d’analitzar els primers mesos del nou mandat municipal i oferir noves eines per a la gestió política actual, ha estat l’antecedent del partit a l’Anoia al 15è Congrés del PSC que se celebrarà el mes de març a Barcelona.

En una trobada a l’Espai Can Muscons de Vilanova del Camí, els representants polítics socialistes d’arreu de la comarca han compartit visions i experiències en una jornada inaugurada per la presentació del “paper clau de l’Anoia en el desenvolupament del futur social i econòmic del conjunt de Catalunya”, en paraules de Joaquín Fernández, el secretari de Política Municipal de la Comissió Executiva del PSC. En aquesta mateixa línia, la taula de diàleg “L’Anoia en perspectiva” ha presentat els principals reptes de futur de la comarca i les oportunitats per obtenir-ne els millors beneficis.

El diàleg ha estat participat per Pablo Lara, Doctor en Comunicació per la UPF i professor titular de la UOC; Guillem Espriu, Gabinet a l’AMB; i Xavier Figueres, responsable d’Implantació i de Política Municipal de la Federació. Seguidament, la taula de diàleg “Experiències de gestió” ha estat una oportunitat de contrast dels diferents exemples de lideratge dels representants polítics del PSC a l’Anoia. El diàleg ha estat participat per Noemí Trucharte, presentant el contacte directe i les xarxes socials; Dani Gutiérrez, presentant el model turístic i d’oci d’avui; Jordi Cuadras, presentant la solidaritat en temps de crisi; i Jordi Riba, presentant la política progressista per la comarca al Parlament.

Finalment, el Primer Secretari del PSC Anoia, Francisco Guisado, ha estat l’encarregat de clausurar la jornada “Ara toca l’Anoia”, tot destacant “la importància de l’aprenentatge constant com a sinònim de poder oferir el millor a les persones a cada poble i a cada ciutat”. El PSC Anoia, en aquest sentit, ha manifestat el seu compromís municipalista per continuar sent el millor projecte polític a cada municipi i, també, al conjunt de Catalunya.

