El Consell Comarcal ofereix 5 noves xerrades sobre la tecnològica aplicada al món agrari

El programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT), impulsat pel Consell Comarcal de l’Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona i la participació de més d’una vintena de municipis del territori, proposa 5 noves xerrades tecnològiques del Món Agrari Digital per ampliar coneixements i generar noves alternatives de futur a les persones interessades en la cadena de valor del sector agroalimentari.

La primera proposta és Digitalització agrícola i ramadera low cost que tindrà lloc el 24 de febrer, de 16 a 19h, a Piera. Permetrà conèixer eines de gestió agrícola que són molt econòmiques o fins i tot gratuïtes i que poden ajudar en el teu dia a dia. Introducció de la intel·ligència artificial en el món agrari.

El 10 de març, de 16 a 19h i en format virtual és previst la xerrada Tecnologia de drons aplicada al camp. S’explicarà com funciona aquesta tecnologia i les seves aplicacions i es parlarà d’un cas d’èxit.

Una altra ponència serà Realitat augmentada aplicada a l’agroindústria. Es parlarà sobre què és la realitat augmentada, de com s’aplica la tecnologia per formar o informar a persones en el seu lloc de feina i també en el control de la qualitat de productes, del camp fins a la indústria. Tindrà lloc el 24 de març, de 16 a 19h, a la Torre de Claramunt.

El 21 d’abril, de 16 a 19h a Copons, s’abordarà la Tecnologia aplicada a les llavors. S’explicarà que és la pel·letització i quin impacte té, què és la incrustació de llavors, què és el Film Coating, què és el priming? Es donarà a conèixer les tendències tecnològiques per aplicar al tractament de les llavors.

Finalment, el 12 de maig, de 16 a 19h a Piera es parlarà del Comerç electrònic pel sector primari. Es detallarà els passos a seguir per posar en funcionament el comerç electrònic en el sector primari, els factors claus per a l’èxit i projectes en marxa on sumar-se. Es tractarà la dificultat del màrqueting digital i la digitalització de l’agricultura.

La informació detallada de cadascuna i el formulari d’inscripció es poden trobar al web elfuturestaalaterra.anoia.cat/ocupacio.