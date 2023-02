Poble Actiu proposa ubicar nous equipaments a les antigues piscines del Casal del Passeig

Poble Actiu ha presentat una proposta de transformació urbanística molt ambiciosa de les antigues piscines del Casal del Passeig, que fa anys que estan abandonades des del desallotjament de l’Espai pels somnis. En roda de premsa, la candidatura municipalista ha criticat que “el govern Castells no té projecte de ciutat, que no planifica perquè seguim amb el planejament urbanístic del 1986 i que tenim espais abandonats… com el Rec, l’Escorxador o el Casal del Passeig”.

Pau Ortínez ha presentat la campanya “Recuperem el Casal, omplim-lo de vida!” amb el que presenten el disseny urbanístic de la seva proposta de transformació de l’espai que ocupaven les piscines del Casal. Ortínez ha destacat que és un espai que porta molts records a la gent d’Igualada, ja sigui perquè s’hi havien banyat d’infants o perquè hi havien entrat durant els anys de l’Espai pels somnis, i que tenen ganes de tornar a recuperar el Casal del Passeig per convertir-lo en un espai per créixer, viure i somiar.

Nova ubicació per la llar d’infants el Rusc

Oriol Càlichs ha exposat que Igualada necessita dues noves llars d’infants públiques per poder garantir que totes les famílies, visquin al barri que visquin, tenen una llar d’infants, una escola i un institut públic a 10 minuts de casa. Fa mesos que reclamen que Igualada necessita una nova llar d’infants al costat de l’Escola Gabriel Castellà i l’Institut Badia i Margarit per les famílies dels barris de Montserrat, les Flors i el Sant Crist i trobar un espai adequat per llar d’infants el Rusc, que no té suficient espai. Càlichs ha exposat que l’objectiu és poder dotar la llar d’infants el Rusc de més espai, així com construir un edifici nou que sigui un exemple de llar d’infants del futur, obert, integrat en l’entorn, amb espais de joc, energèticament sostenible i on el disseny de l’espai sigui educatiu.

Habitatge de lloguer públic

Elisabet Farrés ha destacat que Poble Actiu té clares quines són les necessitats de la gent d’Igualada i que és necessari dotar d’habitatge de lloguer públic la ciutat. Per això, proposen destinar una part dels terrenys del Casal del Passeig a construir un edifici d’habitatges per poder posar a disposició de la gent que ho necessiti habitatges de lloguer assequibles. Si la proposta tira endavant, Poble Actiu planteja que l’Ajuntament d’Igualada proposi un acord de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per tirar endavant el projecte. La candidatura municipalista insisteix que els preus dels lloguers són la principal preocupació de les igualadines i els igualadins i que el principal objectiu de proper govern sigui augmentar el parc d’habitatge de lloguer públic de la ciutat.

El casal d’entitats a l’edifici del Casal del Passeig

Rosa Perelló ha detallat que la proposta preveu rehabilitar l’edifici antic del Casal del Passeig, que està abandonat des del desallotjament de l’Espai pels somnis, perquè aculli el casal d’entitats. La reforma serviria per acollir entitats i associacions veïnals, culturals, juvenils o d’altres, una necessitat que fa mesos van reclamar nombroses entitats en una manifestació per exigir espais. La reforma de l’edifici permetria crear un equipament amb sales d’actes de diferents aforaments, sales de reunions, magatzems on guardar material i una sala d’actes amb espai de bar perquè puguin autofinançar les seves activitats.