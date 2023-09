El Consell comarcal ofereix 42 rutes de transport escolar que donen servei a 32 municipis

El servei de transport escolar del Consell Comarcal de l’Anoia ofereix aquest curs escolar 2023-2024 un total de 42 rutes que donen servei a 32 municipis i més de 1.500 alumnes. Són 4 rutes menys respecte el curs anterior després d’eliminar dues dels Hostalets de Pierola i dues d’Òdena, atès que aquests municipis compten ara amb un institut al seu terme.

La xifra actual d’alumnes que poden fer ús del servei és en concret de 1.550, tot i que aquesta augmentarà quan s’hagin tramitat les noves sol·licituds de les famílies que han entrat aquest mes. Pel que fa als municipis, dels 32 que cobreix el servei 31 són de l’Anoia i 1 és Torà, del Solsonès.

Aquest servei és gratuït per als alumnes d’ensenyament obligatori, fins a 4t d’ESO, amb el finançament de la Generalitat de Catalunya. Les famílies dels alumnes d’ensenyaments postobligatoris també poden accedir a les rutes disponibles a la comarca però sense subvenció, amb un cost d’1,5 euros/dia, que cobreix el trajecte d’anada al centre i el de tornada.

Més de 3.000 sol·licituds de beques per al menjador escolar fins a finals d’agost

De les més de 3.000 sol·licituds que han arribat fins ara al Consell Comarcal per beneficiar-se de les beques per al menjador escolar, 1.252 alumnes la rebran del 100% del preu màxim que estableix la Generalitat de Catalunya durant tot el curs, i 1.126 més la rebran del 70%. Algunes s’han denegat per superar el llindar econòmic, però un total de 2.378 alumnes en podran gaudir des del primer dia de curs.

Aquestes xifres d’alumnes becats augmentarà atès que s’ha tornat a obrir un nou termini de presentació de sol·licituds i restarà obert durant tot el curs escolar per aquelles famílies que no ho van poder demanar-ho en l’anterior període.