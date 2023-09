Milers de visitants degusten prop d’una tona i mitja de vinyales a Òdena

Milers de visitants van gaudir de la Fira de la Vinyala d’Òdena, aquest diumenge, i van poder gaudir del plat genuí de la Conca d’Òdena, la vinyala. Es calcula que en total es van degustar prop d’una tona i mitja de vinyales, 350 kg de les quals van ser cuinades per la Confraria de la Vinyala, que en poc més de dues hores i mitja ja va esgotar totes les existències. Pel que fa a la resta de restaurants, van mantenir cues durant tota la jornada.

Abans de les 10 del matí, quan la fira obria les seves portes, ja hi havia cues per degustar el cargol vinyal complementat pels productes gastronòmics de proximitat. La venda de degustacions no es va aturar, ni amb les amenaces de pluja.

Durant el matí, es va celebrar l’acte de lliurament dels premis Vinyala d’Òdena, per escollir la millor recepta segons votació popular i votació de jurat. Els guanyadors del concurs segons el jurat expert va ser la recepta del Restaurant Fénix,i el Restaurant Estació de Servei el Bruc, per votació popular.

En el marc de la Fira de la Vinyala, un any més es va celebrar la Festa de la Verema, amb l’Associació de Petits Viticultors de la Conca d’Òdena al capdavant. El Pubillatge d’Òdena va participar-hi amb la tradicional trepitjada de raïm, i els assistents a la demostració de la verema van poder tastar el most resultant del procés.

Durant la fira també es va poder gaudir d’una oferta de cellers amb vins, caves i cerveses de proximitat i artesans alimentaris amb producte Km 0. L’esdeveniment també va anar acompanyat del mercat del cargol i d’un seguit d’actuacions a la mateixa plaça de la Colla gegantera de Calders, amb els capgrossos en forma de cargol, i l’Associació de Cultura Popular Odenenca, que va presentar els seus nous capgrossos, Raimet Vinyaire i Conxita Delaire.

El Raimet Vinyaire és un capgròs amb detalls representatius de la Fira de la Vinyala i els productors de vi, i la Conxita Delaire, llueix aspectes vinculats al món de l’aviació, com un globus aerostàtic i un avió d’extinció d’incendis; per reconèixer la feina dels ADFs, la Conxita Delaire llueix una samarreta groga.

La novetat d’enguany va ser el primer Aplec de la Vinyala, que va ser tot un èxit. Aquesta primera trobada de colles va citar tres colles anoienques que van cuinar les seves receptes per posteriorment dinar totes juntes. Les colles participants van ser la Confraria de la Vinyala, els Jeremy’s i els Kukis Cargolines; totes elles van cuinar i dinar un total de 40 quilos.

La festa va ser produïda un any més amb gran èxit per Mapamundi Produccions.