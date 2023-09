Geila Macià campiona d’Europa de Dificultat després d’una temporada d’èxits

L’escaladora de Sant Martí de Tous, Geila Macià ha assolit, de nou, el cim de l’escalada esportiva en guanyar el Campionat d’Europa de Dificultat en l’última competició internacional de la temporada. El seu triomf en aquesta competició és el punt culminant d’una temporada impressionant, en la qual ha aconseguit una sèrie d’assoliments notables en diferents disciplines:

Or a la Copa d’Europa de Bloc

Or a la Copa d’Europa de Dificultat

Or al Campionat d’Europa de Bloc

Or al Campionat d’Europa de Dificultat

Subcampiona del Món de Bloc

Bronze al Campionat del Món de Dificultat

Aquest palmarès en una única temporada és increïble i demostra la versatilitat que té la Geila en les diferents disciplines de l’escalada esportiva.

Geila Macià ha guanyat tant la Copa d’Europa de Bloc com la Copa d’Europa de Dificultat

guanyant en totes les proves puntuables d’ambdues disciplines. Aquesta victòria amb contundència ha col·locat a la Geila com la millor escaladora d’Europa de la seva categoria en ambdues disciplines.

Un aspecte destacat de la temporada de Geila ha estat el seu enfocament en l’aspecte mental i la concentració. Aquesta dedicació al desenvolupament de la seva fortalesa psicològica ha estat fonamental per al seu èxit aquest any i ha permès a la Geila fer un salt notable en el seu rendiment. La seva capacitat per mantenir la calma sota pressió i el seu enfocament han estat factors clau en el seu èxit. “Em sento tranquil·la i gaudeixo de cada moviment” va comentar Geila en finalitzar la competició.

Amb l’or al Campionat d’Europa de Dificultat, Geila Macià tanca una temporada espectacular i es posiciona com una de les figures més destacades en el món de l’escalada esportiva juvenil. Ara li toca deixar de banda la competició i tornar a centrar-se en nous objectius, aquesta vegada, a la roca.