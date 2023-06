El CF Igualada aconsegueix l’ascens a Primera Nacional

El primer equip femení del CF Igualada ha aconseguit, aquest diumenge al migdia, l’ascens a Primera Nacional, la quarta divisió del futbol femení espanyol. I l’equip de Víctor Torrijos ha aconseguit aquesta fita de manera espectacular, després d’imposar-se per 4 a 0 al seu rival directe, les segones classificades, l’AEM.

Les blaves, que en tenien prou amb un empat, fins i tot amb una derrota per la mínima per aconseguir l’ascens, han sortit a guanyar el partit des del primer moment. Així, a la mitja part el marcador ja era favorable a les igualadines (2-0). A la segona part, lluny de relaxar-se, l’equip de Torrijos ha seguit a l’atac i així han arribat dos gols més per sentenciar el partit, deixar-lo amb el definitiu 4-0 i certificar l’ascens. El CF Igualada és de Primera Nacional.