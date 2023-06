Montbui celebrarà una nova edició de la setmana de les arts

Entre els dies 5 i 13 de juny es durà a terme una nova edició de la Setmana de les Arts de Montbui, conjunt d’activitats adreçades majoritàriament als infants dels centres educatius del municipi, i que volen difondre les diferents arts escèniques entre els més joves.

Les activitats començaran el proper dilluns 5 de juny, amb la representació de l’espectacle d’animació infantil “Particular”, a càrrec de Marcel Gros. L’activitat anirà adreçada als alumnes d’I2, I3, I4, I5 i 1r de Primària i començarà a les 11 del matí. Es realitzarà a la Sala Auditori Mont-Àgora.

El dimarts 6 de juny a partir de dos quarts de 12 del matí, es realitzarà l’activitat “Sons de Festa Major, concert de sisè i Institut Montbui”, a la Sala Auditori Mont-Àgora.

El dimecres 7 de juny a partir de les 11 del matí es durà a terme un Concert de l’orquestra de violins i violoncels, a càrrec dels/les alumnes de segon de Primària de les escoles de Montbui. L’activitat es realitzarà a la Sala Auditori Mont-Àgora.

I també el dimecres 7, però a partir de les 7 de la tarda, s’organitzarà una xerrada per a pares, mares, educadors/es, professors/es i mestres amb el títol “El valor de la família: infants que aprenen i són feliços”, a càrrec de Carles Parellada.

En Carles Parellada és codirector de les formacions de pedagogia sistèmica a Catalunya (Institut Gestalt, UAB, URV), de la Xarxa de Pedagogia Sistèmica, i de Connexions. El seu pas per l’escola li va deixar un impacte tan important que se sent mestre allà on va. Segons en Carles, innovar forma part d’un procés permanent de reflexió.

Les activitats de la “Setmana de les Arts” continuaran el dijous 8 de juny al matí amb l’activitat “Fem Teatre”, a càrrec dels alumnes de cinquè curs de les escoles del municipi (Montbou, García Lorca i Antoni Gaudí). I també el mateix dijous, però a partir de les 6 de la tarda tindrà lloc l’Homenatge a la Comunitat Educativa, amb espectacle a càrrec d’Edu Mutante i reconeixement als docents que es jubilen, Maria Mercè Castelltort i Marisol Ortega, així com també es farà un reconeixement a les AFA’s dels centres educatius del municipi.

Tant el divendres 9 com el dissabte 10 de juny a partir de les 7 de la tarda es durà a terme a la Sala Gran Mont-Àgora la representació de l’obra de teatre “La família (im) perfecta”, a càrrec del Grup de Teatre Institut Montbui.

I finalitzarà la Setmana de les Arts el dimarts 13 de juny amb l’espectacle infantil “La casa més petita”, el qual anirà a càrrec de la Companyia CQP Produccions. Activitat adreçada a infants de segon, tercer, quart i cinquè curs de Primària de les escoles del municipi, i que es durà a terme a la Sala Gran Mont-Àgora.

La Setmana de les Arts és organitzada per l’Ajuntament montbuienc, amb el suport dels centres educatius del municipi, les seves respectives AFA’s, i té el suport de la Diputació de Barcelona.