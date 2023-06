Taller sobre contractació pública per a les empreses de l’Anoia

Sota el títol “Transforma el teu negoci a través de la contractació pública” tindrà lloc el proper 14 de juny a Mont-Àgora de Montbui i està organitzat per TICAnoia amb el suport de l’Oficina Acelera Pyme per a l’entorn rural Secartys/Sinergia.

El sector públic és el principal tractor de compra del nostre país, per aquest motiu, estar preparat per presentar-se a aquest tipus de licitacions representa una oportunitat de creixement.

Amb aquest propòsit s’ha organitzat aquest taller pràctic gratuït orientat a empreses interessades en oferir els seus productes i serveis a l’Administració Pública i també a aquelles que ja ho estan fent i volen aprofundir en el seu coneixement. El taller tindrà una primera part teòrica on s’explicarà com funciona la contractació pública, com accedir-hi, peculiaritats del procés i un breu enfoc en l’estratègia de venda a seguir davant l’Administració Pública. Seguidament les persones participants s’endinsaran en la part pràctica del taller on es veurà com identificar oportunitats, com preparar ofertes i es realitzarà un cas pràctic.

Per a les empreses interessades, el taller és totalment gratuït però cal inscripció prèvia a www.ticanoia.cat/agenda TICAnoia és l’associació sense ànim de lucre per l’impuls de l’Ecosistema TIC de l’Anoia, nascuda el 2008 que agrupa empreses i professionals de l’àmbit tecnològic de la comarca així com estudiants del mateix sector.

És impulsora de l’obertura de l’Oficina Acelera Pyme per a l’entorn rural Secartys/Sinergia, entitat enfocada en apropar la digitalització a les empreses de l’Anoia a través de la connexió amb el sector TIC.