El bus de S.A. Masats-Direxis connecta el Polígon Les Comes amb Igualada, Vilanova i Montbui

Des del 15 de març s’han posat en marxa en fase de prova pilot les dues línies d’autobús TAD1 i TAD2, que funcionen amb l’innovador sistema a la demanda, dins el projecte Clic.cat impulsat per la Generalitat de Catalunya.

El transport a la demanda és la nova manera de viatjar en transport públic de forma eficient, còmoda, segura, àgil i sostenible: el servei només es presta si algú el reserva prèviament a través de la web o de l’aplicació ‘El Meu Bus’.

Des del passat dilluns 15 de març, els treballadors i treballadores del Polígon de Les Comes tindran una nova manera sostenible i ràpida per arribar als seus llocs de treball. Amb l’esperit de seguir avançant en l’objectiu d’oferir alternatives de transport més sostenible, el grup de transports DIRE-XIS ha començat a operar a través de S.A. Masats dues noves línies de transport a la demanda per connectar el Polígon Les Comes amb Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. i Ho farà amb un sistema innovador. Es tracta del transport a la demanda (TAD), una nova manera de viatjar impulsada pel programa Clic.cat de la Generalitat de Catalunya, que busca garantir l’accés als serveis de transport públic a les zones de baixa densitat i zones rurals. Alhora, permet que tots els ciutadans puguin tenir una altra opció més sostenible a l’ús del vehicle privat, de cara a atendre les seves necessitats de mobilitat.

Com funcionaran les noves línies TAD1 i TAD2?

Les dues noves línies que connecten el Polígon Les Comes amb Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui reben el nom de TAD1 i TAD2 i funcionen amb el sistema de transport a la demanda. Això vol dir que tenint un recorregut i uns horaris preestablerts, s’ha de demanar amb antelació. Dit en altres paraules: per utilitzar-lo primer cal haver fet una reserva i haver indicat la parada d’origen i la de destinació de la línia. “El funcionament és molt senzill: es fa la reserva a través de la web www.lescomes.elmeubus.com o de l’app El Meu Bus disponible per a Android i Apple”, explica Carme Pros, gerent de S.A. Masats i del Grup TG. La reserva s’ha de fer abans de les 12 de la nit del dia anterior al servei.

El primer pas és registrar-s’hi i iniciar-hi sessió, sigui en la web o a l’app. Després, cal seleccionar l’horari i la parada, i l’usuari rebrà automàticament un codi QR que ha d’ensenyar al conductor o conductora en el moment de pujar a l’autobús.

Horaris i recorreguts de les línies TAD1 i TAD2

La línia TAD1 uneix Santa Margarida de Montbui i Igualada amb el Polígon Les Comes. En direcció al Polígon Les Comes, dins dels nuclis urbans de les dues poblacions té parada a la carretera de Valls, 75 i a l’avinguda de Barcelona, 103. Dins del polígon, l’autobús hi fa un recorregut amb un total de 9 parades preestablertes. Alhora, el servei es presta de dilluns a divendres, i amb tres viat-ges: a les 05:30 h, a les 13:30 h i a les 21:30 h.

En direcció als nuclis urbans d’Igualada i Santa Margarida de Montbui, el servei també es presta els dies feiners excepte el primer viatge del dia, que s’ofereix de dimarts a dissabte. Hi ha tres viatges, amb sortida a les 06:05 h, a les 14:05 h, i a les 22:05 h. Les parades als nuclis urbans són a l’avinguda de Barcelona, 164 i a la carretera de Valls, 75.

Pel que fa a la línia TAD2, uneix Vilanova del Camí i Igualada amb el Polígon Les Comes. En di-recció al Polígon Les Comes, el servei compta amb dues parades als nuclis urbans: a la carretera C-244 a l’alçada de l’avinguda del Doctor Barraquer, 48, i a la rambla del General Vives, 17. El servei és diari, de dilluns a divendres, i consta de tres viatges amb sortida d’origen a les 05:25 h, a les 13:25 h i a les 21:25 h.

En direcció als nuclis urbans d’Igualada i Vilanova del Camí, el servei també es presta els dies feiners excepte el primer viatge del dia, que s’ofereix de dimarts a dissabte. Hi ha tres viatges, amb sortida a les 06:05 h, a les 14:05 h, i a les 22:05 h. Les parades als nuclis urbans són a l’avinguda de Barcelona, 164 i a la carretera de Valls, 75.

“Hem establert una freqüència horària que s’ajusta a la demanda de la majoria dels treballadors i treballadores del Polígon Les Comes”, ha detallat Carme Pros, gerent de S.A. Masats i Grup TG, l’empresa del grup DIREXIS que opera el servei. “Estem segurs que aquesta iniciativa serà un èxit perquè hi ha molts agents implicats que han treballat perquè sigui així”, ha apuntat.

Transport a la demanda: un model d’èxit

El servei s’ofereix sota l’aixopluc de Clic.cat, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya. Des de l’any 1991, aquesta institució ha anat implantant serveis de transport a la demanda amb la coŀlaboració dels ajuntaments i consells comarcals arreu del territori català. El novembre passat es va presentar la marca Clic.cat que respon a un model de transport a la demanda basat en la digitalització que facilita i agilitza l’accés als serveis del conjunt de la ciutadania.

“Avui dia disposem de 235 línies que donen servei a 736 nuclis de població -ha explicat David Saldoni, director de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya-. El cas de les dues línies TAD1 i TAD2 és el resultat d’una demanda dels empresaris i del territori traduïda en mesures concretes per fomentar la mobilitat laboral en transport públic garantint la cohesió territorial i l’equitat de la ciutadania”, ha apuntat Saldoni. El transport a la demanda és un transport innovador amb futur: contribueix a garantir aquesta equitat, alhora que promou una mobilitat sostenible.