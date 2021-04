L’exposició “Sant Magí, el miracle de l’aigua”, a la Biblioteca

La Biblioteca Central d’Igualada acollirà l’exposició “Sant Magí, el miracle de l’aigua. Una tradició igualadina” organitzada pels Amics de Sant Magí de la Brufaganya i el seu entorn. Aquesta exposició s’insereix en el projecte Sant Magí 2020, un conjunt d’activitats per commemorar el 400 aniversari de l’Aplec de Setembre. Es podrà visitar a la sala d’exposicions de la Biblioteca del 7 al 29 de maig i la seva inauguració està prevista pel divendres 7, a les 7 de la tarda. En aquest acte d’inauguració també es presentarà breument el Llibre de la Fundació del Convent de Sant Magí de la Brufaganya, d’Avel·lí André i Gabian.



L’exposició explica els diferents aspectes que trobem a Sant Magí: els aplecs i les festes, la devoció, la flora i la fauna, el santuari i el monestir, les coves i les capelles i finalment els llocs on tradicionalment se celebra la festa. Hi ha un apartat especial dedicat expressament a Igualada on encara és viva la portada de l’aigua el dia de Sant Magí. També hi haurà documentació de la participació d’igualadins en el patronat per a la reconstrucció del santuari, de l’Associació de Devots de Sant Magí de la Brufaganya dels anys 50 i 60, del Fort de Sant Magí, de la festa al barri de Sant Magí del Poble Sec, goigs, devocionaris, cartells, etc.

D’altra banda, cada dimarts del mes de maig a les 6 de la tarda, a la sala d’actes de la Biblioteca, hi haurà una activitat vinculada a l’exposició. Dimarts 11 Montse Rumbau, presentarà el llibre 500 anys de vida rural a Sant Magí de la Brufaganya i els seus entorns i explicarà la vida quotidiana de la gent de la Brufaganya durant més de cinc segles. Dimarts 18 Isaura Solé, amb la conferència “Passegem per Sant Magí”, exposarà tot el ventall d’activitats que s’organitzen a la Brufaganya: els aplecs, la portada de l’aigua, els concerts, etc., així com altres activitats de lleure que s’hi poden fer com ara passejades, observació d’ocells, fotografia de natura… També explicarà aspectes tècnics del funcionament de les Fonts de Sant Magí, un aspecte molt desconegut fins ara. Finalment, dimarts 25, Montse Rumbau farà la xerrada – col·loqui “La dona a Sant Magí” per destacar el pes de la dona en el territori de la Brufaganya tant des del punt de vista econòmic com social.

Per tal de complir amb les mesures sanitàries, les places seran limitades i caldrà fer una inscripció prèvia per assistir a qualsevol de les activitats; per correu electrònic a b.igualada.c@diba.cat, per telèfon al 938049077 o bé presencialment a la Biblioteca.