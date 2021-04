Jorba aprova el Pla director de la xarxa de clavegueram municipal

El ple de l’Ajuntament de Jorba ha aprovat per unanimitat el Pla director de la xarxa de clavegueram municipal que té per objectiu estudiar les necessitats del servei, incloent les demandes de cabal futures, analitzar i diagnosticar la situació actual i futura del servei, estudiar actuacions per corregir les possibles deficiències o problemes de la xarxa existent i formular les millores tècniques i de gestió necessàries per aconseguir un òptim funcionament del sistema, de manera que es garanteixi la qualitat del servei, la rendibilitat econòmica i la planificació actual i futura del servei i fer la valoració econòmica i la planificació de les actuacions de millora proposades, plantejant actuacions per fases que es puguin desenvolupar segons les prioritats establertes.



El pla l’ha redactat l’empresa PW Advisory & Capital Services SL per encàrrec del Servei d’equipaments i espai públic de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració dels serveis tècnics municipals. El termini d’informació pública serà des de divendres 23 d’abril, data en què es publicarà l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, fins a divendres 4 de juny, 30 dies hàbils.